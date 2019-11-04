Kod adı: Siyah cıva... Cezaevi müdürüne suikast teşebbüsünün perde arkası

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı İddianameye göre Kandıra F Tipi Cezaevi’ndeki Mehmet Şirin Aksoy yaşadığı bir takım problemlerden dolayı, dışarıdaki ‘Japon Ömer’ lakaplı Ömer Faruk Üstüntaş’a haber göndererek cezaevi müdürünün ‘sağ bacağından vurulmasını’ istedi. Üstüntaş da Serdar Yılmaz diğer zanlılarla temasa geçti. Cezaevi müdürü bu talimat üzerine takibe alındı. Sürekli gidip geldiği yerler belirlendi. Düzenli olarak gittiği bir kahvehane ise özellikle mercek altına alındı. Suikast için en uygun yerin burası olduğuna karar verildi. Bu süreç için özel telefon hatları alındı.

‘BACAĞINA SIK, ÖLDÜRME’

Daha sonra sıra tetikçinin belirlenmesine geldi. Bunun için yaşı 18’den küçük olan S.Ç belirlendi. Japon Ömer S.Ç’ye “Bir adam vurulacak, vurabilir misin?” diye sordu. S.Ç, cezaevine girmekten korktuğunu söyledi. Bunun üzerine Japon Ömer “Asıl hayat cezaevinde, 3 ay yatar çıkarsın, senin yaşın zaten küçük, ayrıca bacağına sıkacaksın, öldürmeyeceksin” diyerek ikna etti. Müdürün fotoğrafı Facebook üzerinden S.Ç’ye gönderildi. Saldırı için iki motosiklet ve bir otomobil ayarlandı. Motosiklettekiler gözcülük yapacak, saldırı da otomobilden yapılacaktı. Kendi aralarında konuşurken de suikast olayını ‘siyah civa’ diye kodladılar.

SİLAHLA YANIBAŞINDA

Eylemi önce sabah evden çıkardan yapmaya karar verdiler. Ancak keşif yapanlardan biri “Her sabah iki gardiyan evinden alıyor. Silahlı olabilirler, tehlikeli olur” deyince evininin önünde vurmaktan vazgeçtiler. Akşam 20.30 civarında tetikçi S.Ç hazırlandı. Kendi ifadesine göre mermileri tek tek silerek şarjöre yerleştirdi. Daha önceden keşif yapılan kahveye gittiler. Müdür de orada oturuyordu. Aracı kullanan Adem adlı zanlı “Bak şu başında şapka, gözünde gözlük olan okey masasında yancı olarak oturan yaşlı adamı vurulacak. Yalnız adam kahveden çıktıktan sonra vuracaksın” diyerek son talimatı verdi. S.Ç. “Ben kahvenin içinde de hallederim” dedi. Araçtan indikten sonra kahveye gitti. Müdürün oturduğu okey masasının yanında beklemeye başladı. Bu sırada güvenlik kamerasını görünce endişeye kapıldı. Daha sonra gelen telefon üzerine de kahveden ayrıldı. Daha sonra da polisin takibiyle yakalandılar.

‘ÇEVİK VE ATİK TETİKÇİ’

Tetikçi S.Ç. ifadesinde bütün detayları anlattı. Futbol geçmişi olduğunu, çevik ve atik olma özelliklerinden dolayı kendisinin seçildiğini düşündüğünü de söyledi. Mehmet Şirin Aksoy talimatı kendisinin verdiği iddiasını reddetti. Japon Ömer de ifadesinde kendisine S.Ç. ve Serdar Yılmaz ile görüştüğünü kabul etti ancak herhangi bir kişinin vurulması için bir talimat vermediğini, bu suçlamanın bir iftira olduğunu iddia etti. Motosikletteki zanlılardan biri silahını su kanalına attı ancak polis bu silahı da ele geçirdi. Savcılık 7 sanığın ‘suç örgütü kurmak’ ve ‘kasten yaralamaya teşebbüs etmek’ suçlarından cezalandırılması istemiyle dava açtı. Kandıra 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nin 2015’teki müdürü İsmet Aktürk de benzer bir suikast sonucu öldürülmüştü.