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    Kod adı: Özledim aşkım! Gerçek mahkemede ortaya çıktı

    BOLU (İHA)
    07.03.2018 - 16:57 | Son Güncelleme:

    Bolu’da uyuşturucu operasyonunda uyuşturucuyu naklettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Abdulselam Irtak'ın sevkıyat sırasında arkadaşlarına attığı, ‘Özledim aşkım’, ‘Yemeğe gelecek misin’ gibi şifreli mesajlaşmaları mahkemede tek tek deşifre edildi.

    BOLU’da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2012 yılında yaptıkları uyuşturucu operasyonunda ele geçirdikleri eroini naklettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Abdulselam Irtak’ın tutuklu yargılanmasına başlandı. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak” suçlamasıyla tutuklu yargılanan ve Van M Tipi Cezaevi’nde kalan Irtak, SEGBİS aracılığıyla ifade verdi.

    Gerçekleştirilen uyuşturucu sevkıyatının bütün ayrıntılarını açıklayacağını ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirten Irtak, sevkıyat sırasında Özgür Yıllar isimli şahıs ile bir kadınla erkek arasında yapıldığı izlenimi veren mesajlaşmaları tek tek deşifre etti.

    Uyuşturucu sevkiyatı sırasında Bolu’da yakalanınca beylik tabancası ile intihar ettiği öne sürülen kurye astsubay Özgür Yıllar ile arasında geçen ‘Gelinlik baktın mı?’, ‘3 yeni ayakkabı hazırla’, ‘Özledim aşkım’, ‘Nerede kaldın?’, ‘Yemeğe gelecek misin?’ şeklindeki bir kadınla erkek arasında geçtiği izlenimi veren mesajları deşifre eden Irtak, “Bunların hepsi şifreli mesajlardı. Yakalanmamak için uyuşturucu nakli sırasında bu mesajları attık. ‘Özledim aşkım’, ‘Nerede kaldın?’, ‘Yemeğe gelecek misin’ mesajları nerede olduğunu anlamak için, ‘Gelinlik baktın mı?’ mesajı, eskort araç temin edip etmediğimi öğrenmek için, ‘3 yeni ayakkabı hazırla’ mesajı ise nakil sırasında kullanılmak üzere cep telefonu temin edilmesi içindi” dedi.

    Irtak’ın ifadesinin ardından, mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 29 Mayıs tarihine ertelenmesine karar verdi.

    Etiketler: uyuşturucu operasyonu , Bolu , Mahkeme , gündem
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