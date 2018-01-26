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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.01.2018 - 15:30, Son Güncelleme:

Koçtaş saat kaçta açılıyor/saat kaçta kapanıyor? 2020 Koçtaş çalışma saatleri

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Koçtaş saat kaçta açılıyor/saat kaçta kapanıyor? 2020 Koçtaş çalışma saatleri

Ülkenin pek çok yerinde mağazası bulunan zincir yapı marketlerden Koçtaş'ta, genellikle mobilyadan tekstile pek çok ürün bulunuyor. Vatandaşlar da Koçtaş çalışma saatleri kapsamında açılış ve kapanış saatlerini araştırıyor. Peki, Koçtaş saat kaçta açılıyor/saat kaçta kapanıyor?

Koçtaş ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve marketin açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Koçtaş Market 10:00-22:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte detaylar…

Koçtaş, İzmir’den Diyarbakır’a, Trabzon’dan Mersin’e kadar Türkiye’nin 19 ilinde toplam 41 mağazasıyla, yerli ve ithal çok sayıda markanın ürünlerini uygun fiyat ve kolay ödeme avantajıyla müşterilerine sunuyor. Koçtaş mağazalarında dekoratif ürünlerden mobilyaya, ev tekstili ürünlerinden mutfak, banyo ve seramiğe, bahçe mobilyalarından aydınlatma ürünlerine, genç odasından hazır perdeye, halıdan boyaya ve parkeye kadar on binlerce ürün satılıyor.

Koçtaş saat kaçta açılıyor/saat kaçta kapanıyor 2020 Koçtaş çalışma saatleri

1955 yılında kurulan Koçtaş, Koç Grubu’nun ilk şirketlerinden biridir. 1996 yılına kadar Yapı Malzemeleri toptancısı olarak faaliyet gösteren şirket, hem tali bayiilere, hem de büyük inşaat projelerine hizmet sundu. Koçtaş, 1996’da perakendeciliğe başlama kararı alarak, ilk ev geliştirme mağazasını 1996’da İzmir Bornova’da açtı. Antalya, İzmir Balçova ve Bodrum mağazaları ile büyümesini sürdürdü. 2000 yılında Koç Holding ile Kingfisher B&Q arasında ”Joint Venture” anlaşması yapıldı ve sadece ev geliştirme perakendeciliği yapmak üzere yeni bir şirket kurularak, Koçtaş markası ile devam etme kararı alındı.

Koçtaş saat kaçta açılıyor/saat kaçta kapanıyor 2020 Koçtaş çalışma saatleri

Koçtaş Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 10.00’da başlar ve Kapanış saati olan 22.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Koçtaş alışveriş marketleri öğle arası vermemektedir.

Koçtaş merkez binası Taşdelen Mahallesi, Sırrı Çelik Bulvarı No:5 34788 Çekmeköy - İstanbul adresinde bulunmaktadır. Koçtaş merkez şubesine 216 430 03 00 numaralı telefon aracılığıyla veya 216 484 43 13 faks numarasıyla erişebilirsiniz.

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