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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer GÖKÇE
06.05.2019 - 10:21, Son Güncelleme:

Kocasının oyununa geldi, 201 gün tutuklu kaldı... 19 bin TL tazminat kazandı

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Kocasının oyununa geldi, 201 gün tutuklu kaldı... 19 bin TL tazminat kazandı

Eşi Sinan B.’nin kullandığı araçta 20 milyon dolar değerinde eroin ile yakalanan H.B. 201 gün tutuklu kaldı. Yapılan yargılama esnasında, H.B., araçta bulunan uyuşturucudan haberi olmadığını söyledi. Bu yöndeki ifadeyi Sinan B. de doğruladı. H.B. 201 tutuklu kaldığı davadan beraat etti. Haksız yere tutuklandığını belirten H.B. 200 bin liralık tazminat davası açtı. Mahkeme, H.B.’ye 19 bin 210 TL tazminat ödenmesine hükmetti.

OTO yedek parçası satan Sinan B. (43), iki çocuk annesi eşi H.B. (45) Ekim 2017’de Antalya’ya gitti. Bir yakınlarının düğününe katılan H.B., İstanbul’a döneceklerini düşünürken eşi Van’da kısa bir işinin olduğunu söyledi. Çift Antalya’dan Van’a gitti. Sinan B., eşine Van’dan aldığı oto yedek parçası siparişlerini teslim edeceğini söyledi. H.B. otelde beklerken Sinan B. dışarı çıktı. Sinan B. saatler sonra otele döndü ve çift İstanbul’a gitmek üzere yola çıktı.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON DOLAR

8 Ekim akşamı saat 21.30 sıralarında Kocaeli Gültepe rampasına yaklaştıkları esnada polis ekipleri Sinan B.’nin kullandığı ticari aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, piyasa değeri 20 milyon dolar olan 211 kilo 500 gram eroin bulundu. Çift çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Kocasının oyununa geldi, 201 gün tutuklu kaldı... 19 bin TL tazminat kazandı

BERAAT KARARI ALDI

Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan çift için karar 26 Nisan 2018’de verildi. Mahkeme, Sinan B.’ye 22 yıl 6 ay hapis cezası verirken, H.B.’nin ise beraatına karar verdi. Beraat kararı 4 Mayıs günü kesinleşti. Kararın kesinleşmesi sonrası H.B. avukatı aracılığı ile tazminat davası açtı. Maliye Hazinesi’ne karşı açılan davada H.B.’nin 201 gün boyunca haksız yere tutuklandığı belirtildi.

TAZMİNAT KARARI ÇIKTI

Dava dilekçesinde H.B.’ye 50 bin maddi 150 bin TL de manevi tazminat ödenmesi talep edildi. Dosyaya bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararını 9 Nisan’da açıkladı. Kararda H.B.’ye 9 bin 210 TL maddi, 10 bin TL de manevi tazminat olmak üzere toplam 19.210 TL tazminat ödenmesine hükmedildi. Mahkeme, yargılama masraflarını da Maliye Hazinesi’nin üzerine bıraktı.

Kocasının oyununa geldi, 201 gün tutuklu kaldı... 19 bin TL tazminat kazandı


KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ

H.B.’nin avukatı Alper Sarıca, karara ilişkin yaptığı değerlendirmede müvekkilinin tutuklandığı süreçte 2 küçük çocuğunun sahipsiz kaldığını söyledi. Tutukluluk sürecinde H.B.’nin sağlık sorunlarının arttığını belirten avukat Sarıca “Tazminat talepli açtığımız davada mahkeme 19.210 TL tazminat ödenmesine karar verdi. Kararı istinafa götüreceğiz. Uygulamada maalesef böyle düşük rakamlar çıkıyor. Ancak haksız yere yaklaşık 7 ay tutuklu kalmanın bedeli 19 bin 210 TL olmamalı" dedi.

Eşi ile düğüne giden kadın 7 ay kâbus yaşadı
Eşi ile düğüne giden kadın 7 ay kâbus yaşadı
Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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