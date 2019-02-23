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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
23.02.2019 - 15:31, Son Güncelleme:

Kocasının ellerinde olduğunu söyleyenlere kapıyı açınca... Akılalmaz olay

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Kocasının ellerinde olduğunu söyleyenlere kapıyı açınca... Akılalmaz olay

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir kadın, kendilerini güvenlik görevlisi olarak olarak tanıtan ve kocasının ellerinde olduğunu söyleyen şahıslara 130 bin lira değerindeki altınlarını kaptırdı. Dolandırıcıyla konuşurken çalan kapıyı açan kadın, karşısındakinin de dolandırıcıların adamı olduğunu fark edince şok oldu. Merdivendeki itiş kakışın ardından dolandırıcı, kadının elindeki altınları alıp kaçtı.

Olay Dolbazlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aksoy ailesinin yaşadığı evin telefonunu arayan dolandırıcılar, telefonu açan Havilet Aksoy’a kendilerini güvenlik görevlisi olarak tanıttıktan sonra kocasının karıştığı bir olaydan dolayı ellerinde olduğunu, evdeki altınları toplayıp eve gelecek kuryeye vermesini istedi. Söylenenleri duyduğunda ne yapacağını şaşıran Havilet Aksoy karşısındakinden telefona kocasını vermesini aksi taktirde hiçbir şey yapmayacağını söyledi.

Kocasının ellerinde olduğunu söyleyenlere kapıyı açınca... Akılalmaz olay

TÜM AİLE MENSUPLARININ İSİMLERİNİ TEK TEK SAYDILAR

Kimliklerinin teröristlerin eline geçtiğini, teröristlerle mücadele edebilmek ve onları yakalayabilmek için maddi desteğe ihtiyaçları olduğunu söyleyen dolandırıcılar Aksoy'a telefonu açık tutmasını da sıkı sıkı tembih etti. Telefonu her kapattığında hemen yeniden arayan dolandırıcılar ısrarla kocasının senini duymak isteyen kadına ailesinin ve hatta eşinin ailesine mensup herkesin isimlerini sayıp inandırmaya çalıştı. Evde yalnız olduğu için kimseden yardım da alamayan kadının bir süre sonra kapısı çaldı. Kapıyı açan Havilet Aksoy'a telefondaki şahıs, gelen kişiye altınları teslim etmesini söyledi.

Kocasının ellerinde olduğunu söyleyenlere kapıyı açınca... Akılalmaz olay

DOLANDIRICI KURYE İLE ARASINDA ARBEDE YAŞANDI

Kapıdaki dolandırıcıya eline aldığı altınların fotoğrafını çekmesini söyleyen Aksoy altınları vermeyeceğini, kendisinin de kocasının yanına gitmek istediğini söyledi. Bunun üzerine kadının elindeki altınları almaya çalışan kurye dolandırıcıyla kadın arasında arbede yaşandı. Merdivendeki itiş kakışın ardından dolandırıcı, kadının elindeki altınları alıp 50 metre ilerideki motosikletine doğru koşmaya başladı. Dolandırıcı kurye, kafasına kaskını takıp motosiklet ve altınlarla birlikte uzaklaştı.

Kocasının ellerinde olduğunu söyleyenlere kapıyı açınca... Akılalmaz olay


Havilet Aksoy’un kayınpederi Nail Aksoy, gelinine düğünde taktıkları 10 burma, diğer misafirlerin taktığı 7-8 adet normal bilezik, set takımı, 5’i bir yerde, torunlarına sünnetlerinde takılan altınlar ve oğluyla gelininin yetiştirip sattığı hayvanlardan kazandıkları parayla aldıkları altınların dolandırıcılar tarafından çalındığını söyledi. Aksoy, "Yetkililerden dolandırıcıların en kısa sürede bulunmalarını istiyoruz" dedi.

Diğer taraftan aynı gün Dolbazlar başta olmak üzere yakın mahallelerde birçok kişinin aynı yöntemle dolandırılmaya çalışıldığı bildirildi. Dolbazlar Muhtarı Özkan Özden, dolandırıcılık olayını gerçekleştiren şahsın mahallelerinden aynı gün içerisinde birkaç kez gelip geçtiğine dair bilgiler aldıklarını belirterek "Çalınan altınların değeri 130 bin lirayı buluyor. Mahallelerin giriş çıkışlarına kamera takmalarını talep ediyoruz" dedi.

Kocasının ellerinde olduğunu söyleyenlere kapıyı açınca... Akılalmaz olay


 

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