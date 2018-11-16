Kocasının boşanacağını öğrendi! Öfkeli eşten inanılmaz FETÖ planı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKocasının boşanacağını öğrendi! Öfkeli eşten inanılmaz FETÖ planı
GeriGündem Kocasının boşanacağını öğrendi! Öfkeli eşten inanılmaz FETÖ planı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
16.11.2018 - 09:10, Son Güncelleme:

Kocasının boşanacağını öğrendi! Öfkeli eşten inanılmaz FETÖ planı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kocasının boşanacağını öğrendi! Öfkeli eşten inanılmaz FETÖ planı

Boşanmak istemeyen kadın, “Eşim FETÖ üyesi” diye iftira attı. 6 ay tutuklu kalan koca, boşanma davası açtı. Kadın bu kez de “Beni aldatıyor” diyerek 350 bin lira tazminat istedi. Çifti boşayan mahkeme, kadının tüm taleplerini reddetti.

İzmir'de yaşayan ev hanımı Gülcan A., kendisinden boşanmak isteyen işadamı eşine tuzak kurup "FETÖ'cü" diye ihbar etti. Suçsuz yere 6 ay cezaevinde yatan işadamı Rüstem A., serbest kalınca ilk iş olarak karısına boşanma davası açtı. Bunun üzerine karşı dava açan Gülcan A. da, eşinin kendisini aldattığını iddia ederek 100 bini maddi, 250 bin lirası da manevi olmak üzere 350 bin liralık tazminat davası açıp, aylık 3 bin lira da nafaka bağlanmasını talep etti.

EMSAL BİR KARAR

Yeni Asır'dan Metin Burmalı'nın haberine göre; Gülcan A.'nın tüm taleplerini reddeden mahkeme, çiftin boşanmasına karar verdi. Rüstem A.'nın avukatı Metin İnan, "Hiçbir gerekçe müvekkilimin cezaevinde geçirdiği 6 ayını geri vermeyecektir ancak çekişmeli boşanma davası olan eşlerin, problem yaşayan iş ortaklarının veya rakip olan kişilerin FETÖ ihbar ve şikayetleri değerlendirilirken, daha dikkatli davranılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu açıdan kararın son dönemde moda olan asılsız ihbarlarla kişilerin FETÖ/PDY örgüt üyeliğinden suçlanmasının önüne geçecek emsal bir karar olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

'F' SERİSİ 1 DOLAR BULAMAMIŞ

Buca ilçesinde oturan Gülcan A. görücü usulü tanıştığı market zinciri sahibi olan Rüstem A. ile 2016 yılında evlendi. 4 ay evli kalan çift bir süre sonra anlaşmazlık yaşamaya başladı. Evi terk eden Rüstem A. boşanmak davası açmak için soluğu avukatı Metin İnan'ın yanında aldı. Eşinin kendisinden boşanacağını öğrenen Gülcan A. da iddiaya göre bir plan hazırlayarak eşi ile oturdukları eve terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in kitaplarını, dergilerini ve bir de örgüt üyelerinde bulunan 'F' serisi dolar bulamayınca 'E' serisi 1 ABD dolarını koyup, polise eşinin FETÖ üyesi olduğu yönünde ihbarda bulundu.

Gözaltına alınıp tutuklanan ve 6 ay cezaevinde kalan işadamı Rüstem A. ihbarcının boşanmaya yanaşmayan eşi Gülcan A. olduğunu ve kendisine iftira attığını kanıtlayarak cezaevinden çıktı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (15.11.2018) 2
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Erdoğan talimat vermişti, araştırma sona erdi… İşte o rapor!

'Kimsenin Atatürk’le bir meselesi yok bu ülkede'

İstanbul'da öğretim üyeleri gözaltına alındı

Kaşıkçı cinayetinde ikinci ses kaydı