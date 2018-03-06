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    Kocasını yatakta başka bir kadınla yakaladı! Ortalık birbirine girdi

    İHA
    06.03.2018 - 12:08 | Son Güncelleme:

    Ordu’da aniden girdiği evde kocasını kendisini aldatırken yakalayan kadın, sinirlenip kocasına ve yabancı uyruklu kadına saldırdı: Olayda, kadının kocası ve kavgaya müdahale eden bir komşuları yaralandı

    Şahincili Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre P.K. (33), kocası M.K.’yı (34) evde yabancı uyruklu bir kadınla yakaladı. Yine iddiaya göre sinir krizi geçiren P.K., kocası ve diğer kadına saldırdı. Bu sırada olay yerine gelen komşu M.K. (23), kavgayı ayırmak için içeri girdi. Çıkan arbedede camların kırılması sonucu, koca M.K. ve komşu M.K. vücudunun çeşitli bölgelerinden hafif şekilde yaralandı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Yaralılar ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Ordu Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

    Etiketler: Ordu , aldatma , sinir krizi , kavga , son dakika
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