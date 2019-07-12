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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA-DHA
12.07.2019 - 20:06, Son Güncelleme:

Kocasını öldüren kadına 15 yıl hapis cezası

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Kocasını öldüren kadına 15 yıl hapis cezası

 Hatay'ın Belen ilçesinde, kocasını öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırıp gömdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi.

İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Havva Z. ve avukatı ile tarafların yakınları katıldı. 

Basın mensuplarının alınmadığı duruşmada, mahkeme heyeti, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Havva Z'ye "haksız tahrik ve iyi hal indirimi" uygulayarak 15 yıl hapis cezası verdi. 

Sanık avukatı Mehtap Sert, duruşma çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Havva Z. tahliye edilene kadar mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

Avukat Sert, ölen kişinin şizofren olması ve yapacağını söylediği her şiddet eylemini yerine getirmesi nedeniyle müvekkili için meşru müdafaa savunması hükümlerinin uygulanmasını istediklerini dile getirerek, şöyle devam etti: 

"KIZIN GELSİN ONU ÖLDÜRECEĞİM"

"Havva'nın kocası daha önce 'kızın gelsin onu öldüreceğim, kimse onu bulamayacak' şeklinde tehdit sözleri söylemiş. Biz bunun meşru müdafaaya girdiğini söyledik. Adamın söylediğini, yapacağını iddia ettik. Çünkü Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 3 yıl önce bir dava açılmış. Mikail Z, babasını ve ailesinin birkaç üyesini yaralamış. Mikail'in babası net olarak 'oğlunun şizofren raporuna dayanarak suç işlediğini ve bundan ceza almadığını' söylemiş. Şimdi babası ve ailesinin böyle bir kanaati varken, Havva'da, Mikail'in kızını öldüreceği kanaati oluşmasın mı? Mahkeme haksız tahrik indirimleriyle birlikte 15 yıl hapis cezası verdi. Bu olayda verilebilecek en düşük cezaydı. Bu açıdan iyi." 

NE OLMUŞTU?

Belen ilçesinde, ocak ayında Mikail Z'ye ulaşamayan yakınları görüştükleri eşi Havva Z'nin çelişkili beyanlarda bulunması üzerine durumu polise bildirmişti. 

Karakolda ifadesi alınan Havva Z'nin, eşini öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenilmişti.

Evin yakınlarındaki bir bahçede arama yapan polis ekipleri, Mikail Z'nin 4 parçaya ayrılmış ve battaniyeye sarılmış cesedini toprağa gömülü halde bulmuştu. 

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