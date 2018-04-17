Kocasını öldürdü, mahkemede gözyaşlarına boğuldu

İstanbul 21’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya “Kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Aylin Işık katıldı. Cihangir Işık’ın annesi Yazgülü Şubatlı ile kardeşleri Bedri Sinan ve Fatma Filiz Arıca da duruşmada hazır bulundu.

İLK GÜNDEN İTİBAREN ŞİDDET GÖRDÜM”

Kaçarak evlendiği eşinden ilk günden beri şiddet görüğünü anlatan Aylin Işık duruşmada yaşadıklarını anlattı: “2015’de açtığım boşanma davasını, eşim Cihangir Işık’ın ‘Adliyeden sağ çıkamazsın’ tehditi üzerine geri çektim. Eşim problemli ve sinirli biriydi. Sürekli silahla gezerdi. Eylül 2017’de Diyarbakır’daki ailemin yanına gittim. Çocuğumu da yanımda götürdüm. Durumu aileme anlattım. Ailem beni yatıştırmaya çalıştı. Diyarbakır Aile Mahkemesi’ne başvurarak yeniden boşanma davası açtım. Dava açtıktan sonra eşim sürekli Diyarbakır’a gidip gelmeye başladı. Beni tehdit ederek yeniden İstanbul’a götürmek istiyordu. Kabul etmedim. Gazi Mahallesi’nde yaşamayacağımızı, silah kullanmayacağını söyleyince ikna oldum.

“KÖPEĞİ ÜZERİNE SALMAKLA KORKUTTU”

Diyarbakır dönüşü Sultangazi Kent Ormanı’na barajın olduğu yere, birlikte işlettiğimiz çay bahçesine gitti. Arabadan inice beni dövmeye başladı. Oradaki köpeği üzerime salmakla korkuttu. O sırada çay bahçesinin karşısındaki ormanlık alan içerisinde bulunan 7-8 arkadaşına ‘silah getirin, bunu vuracağım’ dedi. Ben bu kişilere yalvarıp, ‘silah getirmeyin’ dedim. İş ortağı gelip bizi sakinleştirdi. Birlikte eve döndük.

“BİR ANDA ATEŞ ALDI”:

Ertesi gece ‘Otur lan karşıma’ dedi. ‘Hani sen benden ayrılacaktın, hani gelmeyecektin, bak yine karşıma geldin’ diyerek küfür etti. ‘Kalk lan ormana gidiyoruz seni öldüreceğim’ dedi. Ağlamaya başladım, yalvardım. Bunun üzerine ‘yapacağımı burada da yaparım’ dedi eve girdik. Alkollüydü. Anneme, kardeşlerime tecavüz edeceğini söyledi. Kafama vurdu, saçımı çekti. Dolabın üzerinde duran silahı aldı. Beni öldüreceğini söyledi. Silah sağ elindeydi. Çeneme dayadı. ‘Nereden vurayım’ dedi. Silahı daha sonra alnıma dayadı. Göğüslerime dayadı, cinsel organıma dayadı. Daha sonra silahı yüzüme doğrultup üzerime doğru sallamaya başladı. Bir an elimle silahı ittirdim. Yüzümden uzaklaştırdım. Daha sonra aniden iki elimle silahı kavradım. Elinden çekerek almaya çalıştım. Amacım silahı elinden alıp odadan kaçmaktı. O da silahı çekerek küfür etmeye başladı. Bir anda silah ateş aldı. Cihangir yan tarafa doğru yatağa devrildi. Perdeye sıçrayan kanı fark ettim. Daha sonra polise teslim oldum. Bugüne kadar şiddet görmeyi hak edecek hiçbir davranış içerisinde bulunmadım. Eşime, sevgilim olduğuna dair bir imada bulunmadım. Böyle bir şey söylemedim.”

“OĞLUM KÖTÜ MUAMELE YAPMADI”

Cihangir Işık’ın annesi Yazgülü Şubatlı, “Sanığın beyanı doğru değildir. Oğlum bugüne kadar sanığa hiç bir kötü muamele yapmamıştır. Aksine kendisi oğlumla bizim ilişkimizi bozmaya çalışmıştır. Bu yüzden aramız açıktı. Oğlum, Aylin’i seviyordu” dedi.

Cihangir Işık’ın kardeşi Fatma Filiz Arıca da “Somut olarak öldürmeyi gerektirecek neden sayılabilecek bir olay bilmiyorum. Başlangıçtan beri Aylin ağabeyimi kıskanıyordu. Bu olayın da kıskançlık sonucu meydana geldiğini düşünüyorum. İkisi birbirini çok seviyordu.” diye konuştu.

Aylin Işık tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Öldürülen Cihangir Işık’ın ailesi duruşma sonrası ve basın açıklaması esnasında basın mensuplarına ve Aylin Işık’ın avukatlarına sözlü tepki gösterdi.