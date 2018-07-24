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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BURSA (İHA)
24.07.2018 - 10:10, Son Güncelleme:

Kocasından fazla para isteyen kadın hakkında emsal karar çıktı!

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Kocasından fazla para isteyen kadın hakkında emsal karar çıktı!

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, emsal bir karara imza attı. Genel Kurul, yerel mahkemenin kadın lehine verdiği 500 liralık yoksulluk ve tedbir nafakasını kanuna aykırı buldu.

Şiddetli geçimsizlik yaşayan M.A. ile E.A. çifti boşanmak için 1. Aile Mahkemesi'ne karşılıklı boşanma davası açtı. Davacı - davalı E.A., kocasının kendisine şiddet uyguladığını öne sürdü. Davalı-davacı koca M.A. ise, eşinin, ailesinin evliliklerine müdahale etmesine sessiz kaldığını ve sürekli kendisinden bütçesini aşan taleplerde bulunduğunu iddia etti. Tarafları eşit kusurlu bulan mahkeme, çiftin boşanmasına, E.A.'ya 250 lira tedbir, 250 lira da yoksulluk nafakası bağlanmasına hükmetti. Maddi ve manevi tazminat talebinin reddedildiği kararı koca temyiz etti. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi bozdu. 1. Aile Mahkemesi ilk kararında direnince devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi.

Emsal bir karara imza atan Genel Kurul, evliliğine müdahalelere sessiz kalıp, eşinin maddi gücünden fazla istekte bulunan kadının ağır kusurlu olduğuna hükmetti. Genel Kurul, kadına verilen nafakanın yasaya aykırı olduğuna dikkat çekti. Genel Kurul kararında, "Tanık beyanlarında kadının, ailesinin evliliğine müdahalesine sessiz kaldığı, eşinden maddi gücünün üstünde isteklerde bulunduğu ifade edilmiştir. Evlilik birliğinin sarsılmasına neden olan olaylarda erkeğin de kusuru bulunmakla birlikte kadın eşin daha fazla kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Hal böyleyken boşanmaya yol açan olaylarda ağır kusurlu olan davacı kadın yararına yoksulluk nafakasına hükmedilemeyeceği gibi kocanın talep ettiği maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddi yönünde direnme kararı verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Kararın bozulmasına oy birliği ile karar verildi" ifadeleri yer aldı.

Kararla birlikte; cebinde olmayan parayı isteyen kadının ekonomik şiddet uyguladığı kocasına manevi ve maddi tazminat ödemesinin önü açılmış oldu.

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