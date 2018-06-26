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    Boşanmak istedi, böyle tuzağa düşürüldü

    Ceylan SEVER/ İSTANBUL
    26.06.2018 - 10:39 | Son Güncelleme:

    BAKIRKÖY’de eşiyle sorunlar yaşayan Zeynep M.D. (47) kendisini polis olarak tanıtan Şükrü Y. (40) ile boşanma işlemlerinde yardım etmesi ve delil toplaması için iki yıl önce anlaştı. Kocasından kurtulmak isterken otomobilinden ve parasından olan Zeynep M.D.’nin şikayeti üzerine, kendisini polis olarak tanıtan Şükrü Y. ve oğlu Servet Y. hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık, şantaj’ suçlamasıyla 10’ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

    Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre Zeynep M.D. Bahçelievler’de bir lisede çalışan arkadaşıyla sohbet ederken kendini polis olarak tanıtan Şükrü Y. boşanma konusunda yardımcı olabileceğini söyledi.

    Boşanmak istedi, böyle tuzağa düşürüldüZeynep M.D. birkaç gün sonra iletişime geçince avukat bulacağını söyleyen Şükrü Y.’ye 10 bin TL gönderdi. Zeynep M.D., Şükrü Y.’nin yönlendirmesiyle Beylikdüzü’nde bir alışveriş merkezinde Fatih isimli bir avukatla görüştü. Zeynep M.D.’yi birkaç gün sonra arayan Şükrü Y., avukatın 5 bin lira daha istediğini söyledi. Parayı gönderen Zeynep M.D.’ye otomobilinin üzerinde olmamasını aksi halde boşanma sırasında eşinin alabileceğini söyledi. Gözünü korkutup ikna ettiği M.D.’ye, otomobili oğlu Servet Y.’nin üzerine geçirebileceğini söyledi ve Bakırköy 35. Noterliği’nde devir işlemi yapıldı. Zeynep M.D. aracını kullanmaya devam etti ve durumu da avukat Fatih’e anlattı. Avukattan böyle bir duruma gerek olmadığını öğrenen Zeynep M.D. aracının devrini geri istediğinde Şükrü Y. bu kez 5 bin 500 lira para istedi. Bu parayı da gönderen talihsiz kadın ısrarla arabasını istedi ancak Şükrü Y.’nin oğlu Servet Y. bu durumu eşine söylemekle tehdit etti. Zeynep M.D.’nin kızı aracı kullandığı sırada trafik çevirmesine takıldı. Ruhsat üzerinde çıkmayınca bağlanan otomobil sahibi görünen Servet Y.’ye teslim edildi. Otomobil galericilik yapan Tarık B.’ye satıldı. Aracının internette satılık olduğunu öğrenen Zeynep M.D. üzerine satılamaz şerhi koydurarak şikayetçi oldu.

    "OTOMOBİLİNİ SATIN ALDIK"

    Soruşturma sırasında ifadesi alınan Şükrü Y., suçlamaları kabul etmeyerek, Zeynep M.D.’den aracı 90 bin liraya aldığını ileri sürdü. “Daha sonra aracı kendisine kiraladım. Zeynep M.D. de 3 ay boyunca aracın kira bedelini gönderdi” dedi.

    Şükrü Y.’nin oğlu Servet ise şikayetçinin bahsettiği okulda okuduğunu söyleyerek, söz konucu aracı 80 bin liraya satın aldığını iddia etti. Şükrü Y. ve oğlu Servet Y. hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘şantaj’ suçundan 4’er yıldan 10’ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

     

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    Etiketler: boşanma davası , istanbul , son dakika , haberler
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