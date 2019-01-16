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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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16.01.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Kocasından 7 yıl boyunca işkence gören kadın konuştu... Sözleri kan dondurdu

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Kocasından 7 yıl boyunca işkence gören kadın konuştu... Sözleri kan dondurdu

Gaziantep'te 7 yıl boyunca karısına işkence yapan, son olarak hamile olduğu dönemde eşini derin bıçak darbeleriyle yaralayıp karnındaki bebeği ve bir ayağını kaybetmesine neden olan sanık M.A.A. hakkında mütalaa verildi. Yıllarca şiddet gören Çağlar Aşık, "Ben adalete güveniyorum. Allah’ın izniyle o hak ettiği cezayı alacak" dedi.

23 yıl ile 46 yıla kadar hapsi istenen sanığı eski eşi ile dehşet günlerini yaşayan Çağlar Aşık, duruşmanın ardından konuştu. Eşini her gördüğünde aynı hisleri yaşadığını ifade eden Aşık, ”Bugün ikinci duruşma oldu ve onu gördüm.

Ben yaşadıklarımı her gün tekrar tekrar yaşıyorum onu gördüğümde. Ben adalete güveniyorum. Allah’ın izniyle o hak ettiği cezayı alacak. Bu olay yaşanırken avukatım en büyük destekçim oldu, her durumda beni savunuyor Allah ondan razı olsun” dedi. 

YAPTIKLARINI İNKAR ETTİ

26 yaşındaki Çağlar Aşık, kocası M.A.A. tarafından ağzı bağlanarak yumruk ve tekmelerle, ardından sopa ile darp edilmişti. Savcılık mütalaasında da yer alan suçlamaları kabul etmeyen M.A.A., hiç bir şey yapmadığını ileri sürdü.

Çocuklarının gözü önünde işkence gören ve hem karnındaki bebeğini hem de ayağını kaybeden Aşık ise mahkemede inkar ettiği her şeyi yaşadığını ifade ederek, ”Mahkeme de inkar etti, bıçak izi yok dedi. Vücudumda bıçak izleri var. O gece beni küçücük bir odaya hapsetti. Bir elinde meyve bıçağı diğer elinde ise pompalı tüfek vardı.

Beni odaya kilitledi anahtarı da cebine koydu. Benim kaçacak hiçbir yerim yoktu. Benim gücüm yetmedi kendimi savunmaya, bıçakla saldırdı bana sonra dövdü. En son ayağıma sıktı ben yerde kanlar içinde yatarken karşıma geçip sigara içti. Sana kolay ölüm yok dedi. İsteseydim kafana veya göğsüne sıkabilirdim ama sen yavaş yavaş öleceksin dedi. Amacı beni korkutmak değildi amacı bana acı çektirmekti. Daha sonra kurşun sıktığı bacağımı, elindeki bıçakla deşiyordu. Ben bunlar izini ölene kadar taşıyacağım” şeklinde konuştu. 

“ALACAĞI HİÇBİR CEZA BACAĞIMI GERİ GETİRMEYECEK”

Hakkında esas hakkında mütalaa verilen sanığın alacağı hiçbir cezanın kendisini tatmin etmeyeceğini söyleyen Aşık, Türk adaletine güvendiğini kaydetti. Aşık, ”Ben çok kötü günler geçirdim. Bir insanın hayatının bedeli bu kadar küçük olamaz. Onun hiçbir nedeni benim kaybettiğim bacağımı yerine getirmeyecek. Onun hiçbir nedeni benim masum yavrumu geri getirmeyecek. Onun hiçbir nedeni benim 3 çocuğumla çektiğim hiçbir acıyı dindiremeyecek. Hiçbir ceza benim çektiklerimi unutturmayacak, masum yavrumu geri getirmeyecek, kaybettiğim bacağımı geri getirmeyecek benim kalbim acıyor” ifadelerini kullandı. 

“TEK İSTEĞİM O DA ACI ÇEKSİN”

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın eşi Çağlar Aşık'a nedensiz kıskançlık duyduğu ve şiddet uyguladığını, olay günü de eşini dövdüğünü, odaya kapatarak bıçakladığını, bu sırada mağdurun yardım istemesi üzerine ağzını bezle bağladığını belirtti. Cumhuriyet Savcısı, Çağlar Aşık'ı yakın mesafeden bacağından vurulduğunu beyan etmişti.

Aşık, M.A.A.'nın en ağır ceza ile cezalandırılmasını isteyerek, ”Tek isteğim var ben burada acı çekerken o orada rahat olmasın. O da orada acı çeksin. Buradan yetkili kişilere sesleniyorum. Lütfen, benim canım yandı ömür boyu geçmeyecek acılarım o da orada rahat olmasın. Onun en ağır ceza ile cezalandırılmasını istiyorum” diye konuştu. 

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