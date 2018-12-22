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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BURSA (İHA)
22.12.2018 - 11:06, Son Güncelleme:

Mahkeme kocasına söylediği o sözleri affetmedi! Dikkat çeken karar...

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Mahkeme kocasına söylediği o sözleri affetmedi! Dikkat çeken karar...

Bursa'daki bir boşanma davasında son noktayı koyan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kadının eşine sarf ettiği, "Sen erkek misin, salak?" sözünü boşanma sebebi saydı. Kadını ağır kusurlu bulan Yargıtay, Aile Mahkemesi'nin kadın yararına hükmettiği yoksulluk nafakasını da kanuna aykırı buldu.

Bir süredir geçimsizlik yaşayan çift, karşılıklı olarak Bursa 3. Aile Mahkemesi'ne boşanma davası açtı. Tarafları eşit kusurlu bulan mahkeme, hem kadının hem de kocanın boşanma davasını kabul edip çifti boşadı. Kadına da yoksulluk nafakası ödenmesine hükmetti. Kararı davacı-davalı erkek İ.D.'nin temyiz etmesi üzerine devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, emsal bir karara imza attı. İ.D.'nin eşine, "Sen delisin, akıl hastasısın, hastaneye yatman lazım" dediğine dikkat çeken Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, buna karşılık eşinin de İ.D.'ye hakaret ve küfür ederek, "Sen erkek misin, salak" dediğini vurguladı. Eşe hitaben kullanılan bu sözü boşanma sebebi sayan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kararında şu ifadelere yer verdi:

"Tarafların gerçekleşen bu kusurlu davranışlarına göre boşanmaya sebep olan olaylarda davalı-davacı kadının ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Bu husus gözetilmeden tarafların eşit kusurlu kabulü doğru olmamış ve bozmayı gerektirmiştir. Boşanmaya sebebiyet veren vak’alarda davalı-davacı kadın ağır kusurludur. Ağır kusurlu eş yararına yoksulluk nafakası hükmedilemez. O halde kadının yoksulluk nafakası talebinin reddine karar vermek gerekirken Bursa 3. Aile Mahkemesi'nin nafakaya hükmetmesi doğru olmamış ve bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

'APTAL, SALAK' DEMEK BOŞANMA SEBEBİ SAYILDI

Öte yandan Çorlu'daki bir boşanma davasında son noktayı koyan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşine, 'Aptal, salak, sen erkek misin?' diyen kadını ağır kusurlu buldu. Kadının boşanma davasını kabul eden mahalli mahkeme kararını bozan daire, erkek Ü.T.'nin de boşanma davasının kabul edilmesi gerektiğine hükmetti.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

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