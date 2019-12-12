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İHA
12.12.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

Kocası videoyu gönderince gözyaşlarına boğuldu

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Kocası videoyu gönderince gözyaşlarına boğuldu

Samsun'da bir koca, eşinin satılmasına karşı çıktığı otomobili benzin dökerek yaktı, videosunu da çekip ona gönderdi.

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  • Kocası aracını yakıp videosunu gönderdi
  • Kocası aracını yakıp videosunu gönderdi
  • Kocası aracını yakıp videosunu gönderdi
  • Kocası aracını yakıp videosunu gönderdi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, İlkadım ilçesinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fevziçakmak Mahallesi'nde ikamet eden ve Atakum ilçesinde çocuk kreşi işleten Muharrem K.(40) ile 10 yıllık eşi 2 çocuk annesi olan ve İlkadım ilçesinde çocuk kreşi sahibi Hatun K.(35) şiddetli geçimsizlik yaşadılar.

İddiaya göre Muharrem K., eşi Hatun K.'nin üzerine kayıtlı olan 2017 model otomobili satmak istedi. Hatun K.'nin aracı satmasına karşı çıkarak ruhsatını saklaması üzerine Muharrem K., eşine aracı yakacağını söyleyip 55 EY 546 plakalı otomobili park yerinden alıp evin yanından ayrıldı.

Hatun K., 155 Polis İmdat servisini arayarak eşinin aracını alıp götürdüğünü ve yakacağını ihbar etti. Samsun polisi söz konusu aracı bulmak için alarma geçerken, otomobili alıp Ataköy Köprüsü yakınına giderek üzerine yanıcı madde döken Muharrem K., ateşe verip karşısına geçip cep telefonu ile çektiği video ve fotoğrafı WhatsApp'tan karısına gönderip olay yerinden ayrıldı.

Yangını gören vatandaşlar itfaiye ve polise haber verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangın mahalline giderek tamamen yanıp demir yığına dönen araçta soğutma çalışması yaptı.

Aracın yandığı yere gelen Hatun K. ise büyük üzüntü yaşadı. Eşinin kendisine 3 aydır şiddet uyguladığını iddia eden Hatun K., "Aracımı satmamı istedi. Beni ölümle tehdit etti. Yakalanıp cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yanan aracın yanına gelerek gerekli incelemede bulundu ve Hatun K.'nun ifadesine başvurdu. Muharrem K. ise jandarmaya teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocası videoyu gönderince gözyaşlarına boğuldu

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