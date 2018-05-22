Kocası tornavidayla saldırmıştı... İki yıl sonra bitti

İstanbul’da yaşayan Büşra Gençalp ile Davut Gençalp 8 Nisan 2016’da kaçarak evlendi. Ancak şiddetli geçimsizlik nedeniyle 4 ay sonra Büşra Gençalp, İstanbul 8. Aile Mahkemesi’ne giderek şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtı. Çift ayrı yaşamaya başladı.



Büşra Gençalp’in kardeşi A.K. davanın harç masrafları için 6 Eylül 2016’da Çağlayan’daki Adalet Sarayı’na gitti. Burada karşılaştığı Davut Gençalp, davayla ilgili ablasıyla görüşmek istediğini söyledi. Büşra Gençalp “Tamam” deyince buluştular. Davut Gençalp otomobilde eşine barışmak istediğini söyledi. Ancak Büşra Gençalp kabul etmedi. Sinirlenen Davut Gençalp aracın torpidosundan tornavida alıp, cebine koydu. İkili, aracı park edip Esenler’de otoban kenarında yeşil alana geçti. Davut Gençalp burada yere yatırdığı eşinin boğazını sıkarak burnunu ısırdı ve “Ecelin benim elimden olacak” dedi. Cebinden çıkardığı tornavida ile Büşra G.’yi yüzünden yaraladı.



2 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Davut G. hakkında “Tehdit”, “Kasten eşini silahtan sayılan tornavida ile yaralama” suçlarından 1 yıldan 3,5 yıla kadar dava açıldı. Geçtiğimiz günlerde Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Davut G. 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Boşanma davasının İstanbul 8. Aile Mahkemesi’nde İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen 7. duruşmasında, mahkeme önceki ara kararlarında tazminat talebi nedeniyle Davut G.’nin iş yerinden maaşının ve varsa yan gelirini istemişti. Ancak bu yazı bir türlü gelmeyince Büşra G.’nin avukatı Gül Erdoğmuş bu durumun süreci uzattığını ve tanık beyanları doğrultusunda da tazminat taleplerinin de kabul edilerek karar verilmesini istedi. Davut G.’nin avukatı ise boşanmaya bir itirazları olmadığı ancak tazminat talebinin reddedilmesini istedi.



Nihai kararını veren mahkeme, Davut G.’yi 12,5 bini manevi, 12,5 bini ise maddi olmak üzere toplamda 25 bin liralık tazminata hükmederek çiftin boşanmasına karar verdi.