Kocası katletti
LONDRA'da yaşayan Nigar Tevfik E. (52) ile İbrahim E. (61), boşanmak için mahkemeye başvurdu.
Dava devam ederken çift arasında mal paylaşımından anlaşmazlık çıktı. Eşiyle tartışan Nigar Tevfik E., dinlenmek için KKTC'nin Lefke ilçesine geldi.
İbrahim E. de eşinin ardından Ada'ya geldi. Önceki akşam buluşan çift mal paylaşımı nedeniyle yine tartıştı. İbrahim E., av tüfeğiyle ateş ederek üç annesi eşini öldürdü.
Ambulans çağırıp eşinin cesedinin başında bekleyen İbrahim E., ifadesinde de, "Karımı öldürdüm, cezama razıyım" dedi.
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