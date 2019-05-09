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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
09.05.2019 - 16:11, Son Güncelleme:

Kocası hamileyken kürekle dövdü! Yaptığı herkesi şaşırttı...

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Kocası hamileyken kürekle dövdü! Yaptığı herkesi şaşırttı...

ESKİŞEHİR’de 5 aylık hamile eşi Nezaket Nur A.’ı(24) kendisini aldattığı düşüncesine kapılarak, yüzüne kavanozla vurup, kemer ve kürek ile dövdüğü iddiasıyla yargılanan Sercan A. (25), tutuksuz yargılandığı ağır ceza mahkemesince ‘kasten yaralama’ suçundan 3 bin TL para cezasına çarptırıldı. Ceza ertelenirken, duruşmada şikayetçi olmayan Nezaket Nur A., bebeğiyle geldiği adliyeden eşiyle el ele ayrıldı.

Eskişehir Tepebaşı ilçesinde oturan Sercan A., geçen Ocak ayında alkollü halde geldiği evde, 3 çocuğunun annesi, 5 aylık hamile eşi Nezaket Nur A.'ı birini saklamakla suçladı.  A., "Kalbin neden hızlı çarpıyor?", "Kimi bekliyordun?", "Eve kimi aldın, sakladın?" diyerek, eşine şiddet uyguladı. Ardından belinden çıkardığı kemer ile dövmeye başladı. Evin odalarını "Sen birini sakladın" şeklinde bağırarak, arayan Sercan A., "Yedi senedir evlisin, şimdi bana yedi senedir kimseyle yatıp kalmadığına dair, aldatmadığına dair belge vereceksin. O zaman sana inanacağım" dedi. Daha sonra da genç kadının yüzüne kavanoz ile vurdu ve kürek ile dövdü. İhbar üzerine gözaltına alınan Sercan A., 29 Ocak günü tutuklandı. Eskişehir Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yatırılan Nezaket Nur A. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Hamile kadına  'Hayati tehlike geçirecek ve vücutta kemik kırılmasına neden olacak şekilde yaralanma' yönünde rapor verildi.

MAHKEME DEĞİŞTİ, İDDİA AYNI KALDI

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı tarafından ‘kasten yaralama’ suçundan hazırlanan iddianame Eskişehir 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Hakim Bayram Arslan, eşini öldüresiye döven sanığın Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanması gerektiği gerekçesiyle, dosyaya ‘görevsizlik’ kararı verdi. Hakim Arslan, kararında "Sanığın uzun süreli bir dönemde, eşine karşı silahtan sayılan aletler de kullanarak, eylemde bulunduğu, eylemin nitelikli yaralama mı, yoksa öldürmeye teşebbüs mü olduğu yönündeki delillerin takdiri ağır ceza mahkemesine aittir” dedi.

AĞIR CEZAYA ‘KASTEN YARALAMADAN’ DAVA AÇILDI

Asliye Ceza Mahkemesi’nden gelen dosya, incelendikten sonra Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne ‘kasten yaralama ve hakaret’ suçlamasıyla dava açıldı. Tutuklu yargılanan Sercan A. ise eşi Nezaket Nur A.’ın şikayetinden vazgeçmesi üzerine serbest bırakıldı.

DURUŞMAYA BEBEKLERİYLE GELDİLER

Eskişehir 3’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmaya Sercan ve eşi Nezaket Nur A. çifti, doğan bebekleriyle birlikte geldi. Nezaket Nur A., eşinden şikayetçi olmadığını tekrarladı. Tutuksuz sanık Sercan A. da şimdi çok mutlu olduklarını anlatarak, “Yaşanan bir tartışma sonucu bu durum yaşandı. Eşimle barıştık, şimdi çok mutluyuz. Eşime hakaret ettiğim doğrudur. İstemeyerek tokat attım. Takdiri mahkemeye bırakıyorum” dedi.

ADLİYEDEN EL ELE ÇIKTILAR

Mahkeme, Sercan A. hakkında açılan kamu davasında, eşi Nezaket Nur A.’ın şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle ‘hakaret’ suçlamasını düşürdü. Kasten yaralama suçundan ise 150 gün adli para cezasına karşılık 3 bin TL ile cezalandırdı. Cezanın 12 ay eşit taksitler ile ödenmesine hükmeden mahkeme, daha sonra sabıkası bulunmayan Sercan A. hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakmasına karar verdi. Cezayı 5 yıl süreyle erteledi. Duruşmadan sonra A. çifti, adliyeden el ele tutuşarak ayrıldı.

5 aylık hamile eşini öldüresiye dövdü
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