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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
28.08.2019 - 11:08, Son Güncelleme:

Kocası gözlerinin önünde öldürüldü! Acısına dayanamadı, erken doğum yaptı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden yaşanan silahlı çatışmada hayatını kaybeden Alper Cin'in eşi Ebru Cin, eşini kaybettiği gün erkek bebek dünyaya getirdi.

Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde bulunan bir oto kiralama iş yerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Kerem A. ile oğlu Kenan A, oto kiralama iş yerine giderek işyeri sahibi Ahmet Cin ve oğlu Alper Cin ile alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Çıkan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Silahların konuştuğu kavgada Kenan A, silahla Ahmet Cin'i vurdu. Bu sırada Ahmet Cin'in oğlu Alper Cin'de babasını vuran şahsa ateş etti.

Şahıslar araçlarına doğru kaçtı. Araçtan başka silah alan Kerem A, tekrar geri gelerek Alper Cin'i vurup kaçtı. Bu sırada yan dükkanda bulunan Yaşar A. isimli kişi de mermilerden birinin koluna isabet etmesi neticesinde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ve özel araçlarla hastanelere taşındı.

Eşinin acısına dayanamadı erken doğum yaptı

Ağır yaralı halde İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Alper Cin ve babası Ahmet Cin geniş güvenlik önlemleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevkedildi.

Eşinin gözleri önünde vurulan Alper Cin burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, 24 yaşındaki Alper Cin'in eşi Ebru Cin eşinin ölüm acısına dayanamayıp erken doğum yaptı. Ebru Cin, eşini kaybettiği gün erkek bebek dünyaya getirdi.

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