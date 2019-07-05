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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
05.07.2019 - 15:59, Son Güncelleme:

Kocası cep telefonunu aldı diye evi terk etti, 12 gündür haber alınamıyor

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ize'nin Çamlıhemşin ilçesi Topluca Köyü'nde oturan 3 aylık evli ve 2 aylık hamile 20 yaşındaki Başak Çamkerten, 12 gün önce eşi cep telefonunu elinden aldığı için evinden ayrıldı ve bir daha evine dönmedi.

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi Topluca Köyü'ne evli olan Başak Çamkerten telefonla çok vakit geçirdiği gerekçesiyle eşinin telefonunu almasının ardından eşi Mehmet Çamkerten (34) ile tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından eşine sinirlenen Başak Çamkerten gizlice eşyalarını ve düğün albümünü alarak evden çıktı ve kendisinden bir daha haber alınamadı.

Eşinin evden çıktığı gün akşam saatlerinde jandarmaya kayıp ihbarında bulunan Mehmet Çamkerten ve olay yerine gelen ekipler, arama çalışması başlattı. Köyde ve köy çevresinde gerçekleştirilen arama çalışmalarında Başak Çamkerten'e ait bir ize rastlanılmadı.

Babadan kaçan kızına çağrı

12 gündür kayıp olan Başak Çamkerten’in KOAH hastası olan babası kızının telefonun eşinin elinden alınması nedeniyle evi terk ettiğini bir daha haber alamadıklarını dile getirdi.

Kızına "Babanın evine dön" diyerek seslenen baba Cengiz İpek, “Eşi ile arasında hiçbir sıkıntı yok. Sadece eşi telefonu elinden aldığından dolayı evi terk etti. Kaçarak evlendiği zaman ben ona 'Baba evine gelemezsin' demiştim. Bir de ondan dolayı. Başka aralarında hiçbir sıkıntı yok. Savcılığa duyuru yaptım, jandarmaya bildirdim, emniyete bildirdim, bize net bir bilgi vermiyorlar. Savcılık biz araştırıyoruz diyor, jandarma da biz araştırıyoruz diyor, bize net bir bilgi vermiyorlar. Kızımın can güvenliğinden endişem var. Yine sesleniyorum, kızım neredeysen çık gel babanın evine” dedi.

Eşyalarını ve fotoğraf albümünü alıp evi terk etti

Eşi Mehmet Çamkerten ise kaçan eşi ile ilgili yaptığı açıklamada "Sabahleyin işe gidecektim kaldırmak istedi. Sabah uyandırdığım zaman kalkmak istemedi. Bende tabi bir şey yapmadım telefonu aldım gittim. Gitmemle birkaç saat sonra illaki buralarda telefonu aradı. Sonra geldi telefonu aldı ben de giderken fark ettim. Aradım ve çalınca açtı, ben de ‘Aldığın telefonu buraya getir’ dedim. Geldi eve ve ben de peşinden koşarak geldim. Telefonu tekrar aldım. Biraz tartıştık. Gidecek bir sıkıntı da yoktu aramızda. Sonra gizliden eşyalarını toplayıp, fotoğraf albümünü de alıp yola çıktı ama cebinde parada yoktu. Nereye gittiği hakkında da herhangi bir bilgim yok” diye konuştu.

Kocası cep telefonunu aldı diye evi terk etti, 12 gündür haber alınamıyor

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