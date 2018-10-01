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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Banu ŞEN - İZMİR
01.10.2018 - 22:31, Son Güncelleme:

Kocaoğlu’ndan ‘değişim’ ısrarı: Zirvede bırakıyorum

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Kocaoğlu’ndan ‘değişim’ ısrarı: Zirvede bırakıyorum

2004’ten bu yana üç dönemdir İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı yürüten CHP’li Aziz Kocaoğlu, Mart 2019’daki yerel seçimlerde aday olmayacağını açıkladı. Kocaoğlu, “Bu kararı 2014’te vermiştim. O zaman Binali Yıldırım faktörü vardı. Meydan okumak zorundaydım. Koltuk gerektiğinde zirvedeyken bile bırakılacak bir şeydir” diye konuştu.

Daha önce, yeni dönemde aday olup olmayacağını seçimlerden 6 ay önce kamuoyuna duyuracağını söyleyen Kocaoğlu, dün Adnan Saygun Kültür Sanat Merkezi’nde basınla bir araya geldi. 2014 yerel seçimlerinde de aday olmayı düşünmediğini fakat AK Parti’nin İzmir’de Binali Yıldırım’ı aday göstermesinin kararını değiştirdiğini açıklayan Kocaoğlu, ‘partide değişim’ talebini yineleyerek şunları söyledi:

KİŞİLERLE SORUN YOK

“24 Haziran seçimlerinden kısa bir süre sonra CHP Genel Merkezi’ne yönelik bir değişim çağrısı yapmıştım. ‘Değişimin genel başkanın öncülüğünde gerçekleşmesi partimize büyük güç katacaktır’ demiştim. Bugün de değişimde ısrarcıyım. Kişilerle problemim yok, sorun yönetim biçimi ve ilkelerdir. Yaşamım boyunca kimsenin adamı olmadım. Her zaman önce devletim, sonra partim için çalıştım. Gizli hesapları olmayan, çıkar peşinde koşmayan atadan CHP’liyim.

CHP’LİYE DEVRETMEK

Bugün için en büyük arzum görevimi CHP’li bir başka arkadaşıma devretmektir. Genel merkezimizin liyakati, adalet, hak hukuk kavramlarını her şeyin üstünde tutarak, İzmirlinin malını gözü gibi koruyacak, İzmir’in parasını harcarken kendi parasını harcarmış gibi düşünecek, İzmir’in hakkını savunurken gözünü daldan budaktan esirgemeyecek bir ismi seçeceğine inanıyorum. İnanmak istiyorum.

Hep koltuğu işgal etmek bana doğru gelmiyor. Bir sistem kurduk oturttuk. Zaten belediyenin 5 yılda ne yapacağı, kim gelirse gelsin belli. Siyasetten başka da bir yaşam var. Gerektiğinde bırakmasını bilmek gerekiyor. Koltuk bırakılmayacak bir şey değil. Zirvedeyken bile bırakmasını bilmek gerekiyor. Son örneğim de bu olsun.”

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