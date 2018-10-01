Kocaoğlu’ndan ‘değişim’ ısrarı: Zirvede bırakıyorum
2004’ten bu yana üç dönemdir İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı yürüten CHP’li Aziz Kocaoğlu, Mart 2019’daki yerel seçimlerde aday olmayacağını açıkladı. Kocaoğlu, “Bu kararı 2014’te vermiştim. O zaman Binali Yıldırım faktörü vardı. Meydan okumak zorundaydım. Koltuk gerektiğinde zirvedeyken bile bırakılacak bir şeydir” diye konuştu.
Daha önce, yeni dönemde aday olup olmayacağını seçimlerden 6 ay önce kamuoyuna duyuracağını söyleyen Kocaoğlu, dün Adnan Saygun Kültür Sanat Merkezi’nde basınla bir araya geldi. 2014 yerel seçimlerinde de aday olmayı düşünmediğini fakat AK Parti’nin İzmir’de Binali Yıldırım’ı aday göstermesinin kararını değiştirdiğini açıklayan Kocaoğlu, ‘partide değişim’ talebini yineleyerek şunları söyledi:
KİŞİLERLE SORUN YOK
“24 Haziran seçimlerinden kısa bir süre sonra CHP Genel Merkezi’ne yönelik bir değişim çağrısı yapmıştım. ‘Değişimin genel başkanın öncülüğünde gerçekleşmesi partimize büyük güç katacaktır’ demiştim. Bugün de değişimde ısrarcıyım. Kişilerle problemim yok, sorun yönetim biçimi ve ilkelerdir. Yaşamım boyunca kimsenin adamı olmadım. Her zaman önce devletim, sonra partim için çalıştım. Gizli hesapları olmayan, çıkar peşinde koşmayan atadan CHP’liyim.
CHP’LİYE DEVRETMEK
Bugün için en büyük arzum görevimi CHP’li bir başka arkadaşıma devretmektir. Genel merkezimizin liyakati, adalet, hak hukuk kavramlarını her şeyin üstünde tutarak, İzmirlinin malını gözü gibi koruyacak, İzmir’in parasını harcarken kendi parasını harcarmış gibi düşünecek, İzmir’in hakkını savunurken gözünü daldan budaktan esirgemeyecek bir ismi seçeceğine inanıyorum. İnanmak istiyorum.
Hep koltuğu işgal etmek bana doğru gelmiyor. Bir sistem kurduk oturttuk. Zaten belediyenin 5 yılda ne yapacağı, kim gelirse gelsin belli. Siyasetten başka da bir yaşam var. Gerektiğinde bırakmasını bilmek gerekiyor. Koltuk bırakılmayacak bir şey değil. Zirvedeyken bile bırakmasını bilmek gerekiyor. Son örneğim de bu olsun.”
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