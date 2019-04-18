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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fatih TURAN/DHA
18.04.2019 - 13:39, Son Güncelleme:

'Kocamda gözü var' diyerek akrabasını öldürmüştü! Mesajı ortaya çıktı...

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'Kocamda gözü var' diyerek akrabasını öldürmüştü! Mesajı ortaya çıktı...

TRABZON’da işlenen kıskançlık cinayetinde akrabası Gülsün Taşkın'ı (41) bıçaklayarak öldüren Emine Taşkın (41) için 'tasarlayarak kasten öldürmek' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Emine Taşkın'ın, olaydan saatler önce eşi Bekar Taşkın'a (46) gönderdiği mesajda Gülsün Taşkın'ı kast ederek 'Onun fişini çekeceğim' yazdığı ortaya çıktı. 

Olay, 4 Ağustos 2018'de Çarşı Mahallesi Kahramanmaraş Caddesi’ndeki bir apartmanın önünde meydana geldi. Emine Taşkın, kocası Bekar Taşkın'da gözü olduğunu öne sürdüğü güzellik salonu işletmecisi Gülsün Taşkın'la iş yeri önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emine Taşkın Gülsün Taşkın'ı sırtından bıçakladı. Taşkın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri, şüpheli Emine Taşkın'ı suç aleti bıçakla yakalayarak gözaltına aldı. Sorgusunda, "Kocamda gözü vardı, amacım öldürmek değildi" diyen Emine Taşkın, tutuklandı.

'ONUN FİŞİNİ ÇEKECEĞİM' MESAJI ATMIŞ

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Emine Taşkın'ın cep telefonu mesajları da mercek altına alındı. Mesajlarda; tutuklu Emine Taşkın'ın, cinayetten saatler önce eşi Bekar Taşkın'a Gülsün Taşkın'ı kast edip 'Onun fişini çekeceğim' yazılı mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada tutuklu Emine Taşkın için, 'tasarlayarak kasten öldürmek' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Emine Taşkın'ın önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak. 

KOCASI DA SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ

Öte yandan, kıskançlık cinayetinden 3 ay sonra, Emine Taşkın'ın eşi Bekar Taşkın da, park halindeki otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda başından vurularak öldürülmüştü. Gülsün Taşkın'ın yeğeni Nazım Taşkın (26), Bekar Taşkın'ın katil zanlısı olarak suç aleti silahla yakalanarak tutuklanmıştı.

Kocamda gözü var diyerek akrabasını öldürmüştü Mesajı ortaya çıktı...


 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (18.04.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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