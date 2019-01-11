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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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11.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kocam dövüyor, tecavüz ediyor, tutuklayın

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
Kocam dövüyor, tecavüz ediyor, tutuklayın

Defalarca dayak, tehdit ve tecavüze maruz kaldığı iddiasıyla eşine dava açan Merve Tula kocasının tutuklanmamasına isyan etti. Tula, “Kocanın tecavüzüne insanlar anlam veremiyorlar. Kocam değil de başkası olsaydı muhakkak tutuklanırdı. Ülkedeki bakış açısı bu. Şimdi tek isteğim bana işkence eden o elleri kelepçeli görmek” dedi.

Edebiyat öğretmeni Merve Tula (32) 2 Nisan 2017’de Ercüment Tula ile evlendi. İkisinin de ilk evliliklerinden 7 yaşlarında birer kızı vardı. Evlendikleri gece fiziksel şiddet ve cinsel saldırıyla tanıştığını söyleyen Merve Tula, 6 ay sonra eşinin onun bulamayacağı bir sığınma evine kaçtı. Orada hamile olduğunu öğrendi. Yaşadıkları o zor günlerde bebeğini düşürdü.

DUVAĞI AÇTIM DİYE YUMRUKLADI

Şimdi ailesiyle yaşayan Merve Tula eşinin kendisini ayrı ayrı zamanlarda darp ve tehdit ettiği gerekçesiyle 20’ye yakın suç duyurusunda bulundu. Geçen hafta sona eren bir darp davasında Ercüment Tula 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme “Can güvenliğim yok” diyen Merve Tula’ya telefon çağırmalı koruma verdi. Merve Tula, ayrıca eşine, eşinin babası, annesi ve kız kardeşine uzaklaştırma kararı aldırdı.
Telefon bayiliği yapan eşiyle tanıştıktan 4 ay sonra evlenen Merve Tula yaşadıklarını şöyle anlattı: “Kızlarımız nedeniyle mantık evliliğiydi bizimki. En azından benimki öyleydi. Aramızda sosyoekonomik ve kültürel farklılıklar zamanla sorun haline geldi. Ben iki üniversite bitirdim. Evlendiğim gün şiddetle tanıştım. Beklediği takılar gelmediği için kızgındı. Bir de eve girdiğimizde duvağımı kendim açtığım için yumrukladı beni. Tecavüz etti. Her canımı yaktığında ailemin yanına gitmek istedim ama önüme geçip özür diledi ve bir daha olmayacak dedi. Ama daha sonra burnumu kırdı. Darp raporu aldım. Burun ameliyatı oldum. Ailemle kaldım.”

‘KARIMSIN, İSTEDİĞİMİ YAPARIM’

“Bir süre sonra bir AVM’de karşıma çıkıp ‘Benimle gelmezsen bütün ailene zarar veririm’ dedi. Gittim. 3 hafta boyunca bana fiziksel şiddet, cinsel saldırı uyguladı. Boğazımı sıkıp ‘Sen benim karımsın lan, istediğimi yaparım’ diyordu. Üç suçtan hükmü olan bir insanın tutuksuz yargılanması ve benim sürekli adres değiştirerek hayatta kalmaya çalışmam adalet midir? Ben öldürülmek istemiyorum. Yaşanılan cinsel ve fiziksel saldırıların bir kısmına şahit olan çocuğum şu an psikolojik destek alıyor. Çünkü çocuğumun gözü önünde boğazımı sıktı, saçlarımdan tutup yerlerde sürükledi, tekmeler attı. Çocuğum evdeyken bana tecavüz etti.”

Olay basına yansıdıktan sonra eşinin cinsel saldırısına maruz kalan kadınların kendisine ulaştığını anlatan Tula şunları söyledi: “Hepsine yardımcı oldum, cesaretlendirdim. Eşim defalarca benimle zorla ilişkiye girdi. Ağlata ağlata. Kocanın tecavüzünü insanlar anlamıyorlar. Kocam değil de başkası olsaydı muhakkak tutuklanırdı. Ama koca olunca sanki hakkıymış gibi. Tek isteğim bana işkence eden ellerini kelepçeli görmek.”

KOCA: ŞOV YAPIYOR 600 BİN TL İSTİYOR

Kocam dövüyor, tecavüz ediyor, tutuklayın

- Darp davasının duruşmasında sanık Ercüment Tula yaptığı savunmada eşinin şov peşinde olduğunu, suçlamaların gerçekdışı olduğunu belirtti. Tula savunmasının devamında eşinin yaklaşık 100 bin TL parasını çaldığını söyledi. Sanık, boşanma aşamasında olduğu eşinin öğrencilik yıllarında FETÖ’nün toplantılarına katıldığını, konuşmalarında PKK’lı olduğunun anlaşıldığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Eşinin şikâyetinden vazgeçmesi için 600 bin TL istediğini de belirterek suçlamaları reddeden ve beraatını isteyen Tul’ya mahkeme, eşe karşı kasten yaralama suçundan 6 ay hapis cezası verdi. Ercüment Tula, Bakırköy 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında açılan nitelikli cinsel saldırı davasında ise 31 Ocak’ta ilk kez hâkim karşısına çıkacak.

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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