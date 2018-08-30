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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem HaberleriKocaeli'ndeki macera parkında dehşet anları! 18 metreden yere çakıldı...
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Gündem
DHA
30.08.2018 - 11:35, Son Güncelleme:

Kocaeli'ndeki macera parkında dehşet anları! 18 metreden yere çakıldı...

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Kocaeli'ndeki macera parkında dehşet anları! 18 metreden yere çakıldı...

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki macera parkında, Cezayir uyruklu A.B. isimli kadın, bindiği dev salıncaktan havaya doğru çekilip, bırakıldıktan sonra düşerek, yaşamını yitirdi. Emniyet kemerinin tam takılmaması nedeniyle zemine çakılan kadının düşme anı, cep telefonu kamerasınca kaydedildi. 

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  • Kocaelindeki macera parkında dehşet anları
  • Kocaelindeki macera parkında dehşet anları
  • Kocaelindeki macera parkında dehşet anları
  • Kocaelindeki macera parkında dehşet anları
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, 10 Ağustos günü, ilçeye bağlı Maşukiye Mahallesi'ndeki macera parkında meydana geldi. Çelik halatların üzerinde bisikletlerin sürüldüğü, zipline gibi heyecan verici aletlerin bulunduğu parka, İstanbul'dan ailesiyle gelen Cezayirli A.B., aynı anda 3 kişinin alınabildiği dev salıncağa bindi. 18 metre yüksekliğindeki salıncağa tek başına alınan A.B., iddiaya göre, kask takmak istemedi. B.A., çelik halatla yukarı doğru çekilmeye başlandı. Kancanın bırakılmasıyla aşağı yönelen salıncaktan düşen A.B., zemine çakıldı. Çevredekiler, büyük korku yaşarken, salıncaktan düşen kadın için sağlık ekibi istendi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, A.B.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan kontrolde, A.B.'nin kemerinin tam takılmadığı anlaşıldı.

Olay yerinde inceleme başlatılırken, ruhsatının olmadığı belirlenen macera parkı mühürlendi. Cezayirli A.B.'nin ailesinin şikayette bulunmadığı öğrenilirken, oyun aletlerini işleten kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

​Öte yandan A.B.'nin dev salıncaktan düşmesi anı, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. 

Hayatını kaybeden Cezayirli kadının salıncaktan düşme anı kamerada
daha fazla video için

 

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