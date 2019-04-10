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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
10.04.2019 - 15:53, Son Güncelleme:

Kocaeli'nde yürek sızlatan görüntü

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Kocaeli'nde yürek sızlatan görüntü

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonetin TIR'a arkadan çarpması sonucu 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza yapan kamyonetteki bebeğin yola fırlama anları ise başka bir aracın kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza dün akşam saatlerinde Sahil Mahallesi, D-130 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tolga B. (30) idaresindeki 41 ABH 985 plakalı kamyonet, İzmit istikametinde seyir halinde ilerlediği esnada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan kamyonet İsmail U. (37) idaresindeki 14 DG 598 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpışma sonucu araçta bulunan Tolga ve Elif B. çiftinin 1 yaşındaki bebekleri Zeynep Hafsa ön camdan yola fırlarken 4 yaşındaki Yağız B. ise anne ve babasıyla araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

Yola fırlayan bebeğin durumu iyi

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaralılar sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerine yapılan Tolga B., Kocaeli Devlet Hastanesi, eşi Habibe Elif B. (25) ise Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır şekilde yaralanarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Tolga B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, anne ve yola fırlayan Zeynep Hafsa’nın ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı, tedavilerinin hastanede devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan 1 yaşındaki Hafsa bebeğin kaza anında araçtan yola fırlaması ise aradan gelen bir başka aracın kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde yağışlı yolda ilerleyen Tolga B. idaresindeki 41 ABH 985 plakalı kamyonet bir süre sonra kontrolden çıkarak TIR'a çarpıyor. Çarpmanın şiddetiyle araç içinden fırlayan Hafsa bebek yola düşüyor. Bebeğin yola fırladığını gören çevredeki vatandaşlar, hızla bebeği kucaklarına alarak güvenli bölgeye götürüyor.

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