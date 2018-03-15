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    Kocaeli'nde tuhaf olay! Cezaevine alınmayınca otomobiliyle kapıya girdi

    Soner GÜLEZER/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)
    15.03.2018 - 17:27 | Son Güncelleme:

    Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde, 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan yakınını ziyarete gelen kişi, içeri alınmayınca sinirlenip otomobiliyle cezaevinin kapısına çarparak içeri girdi. Jandarma havaya ateş açarken, otomobiliyle içeri giren kişi gözaltına alındı.

    Kocaeli 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na dün bir yakınını ziyaret etmek için gelen kişi, cezaevine alınmadı. Bu duruma çok sinirlenen kişi, otomobiliyle cezaevinin kapısına dayandı. İsmi öğrenilemeyen kişi, otomobili ile cezaevinin önündeki büyük metal kapıya çarptı. Jandarmaların durdurmak istemesine rağmen, ismi açıklanmayan kişi otomobiliyle kapıya çarparak içeri girdi. Jandarmalar havaya ateş açarken, otomobilden güçlükle indirilen kişi gözaltına alındı. Cezaevinin kapısı hasar görürken, aracıyla kapıya çarparak içeri giren kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Yaşanan anlar ise cep telefonu ile kaydedildi.

    Etiketler: Kocaeli , Cezaevi , Jandarma , gündem
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