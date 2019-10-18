Kocaeli’deki dehşette şok detay! Başlarında kurşun yarası tespit edildi…
Kocaeli'de bir evde yaşanan patlama ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Cesetler üzerinde yapılan otopside baş bölgesinde kurşun yarası tespit edildi.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir evde yaşanan patlama sonucu çıkan yangında baba ve down sendromlu kızı öldü, anne yaralanmıştı. Bu olaya dair yeni bir bilgi daha ortaya çıktı. Cesetler üzerinde yapılan otopside baş bölgesinde kurşun yarası tespit edildi.
Soruşturma makamları, baba Mehmet Hilmi İlkinci’nin cinnet getirerek down sendromlu kızı Zümra İlkinci ve eşi Fadime İlkinci’yi vurduktan sonra intihar ettiğini, patlamanın ise açık bırakılan doğalgazdan kaynaklandığını değerlendiriyor. Ağır yaralanan Fadime İlkinci’nin ise hastanedeki tedavisi devam ediyor...
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