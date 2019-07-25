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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
25.07.2019 - 12:09, Son Güncelleme:

Kocaeli'deki vahşetin görüntüleri... İşe gitmek için evden çıkan kadını böyle katletti!

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Kocaeli’nin Derince ilçesinde sabah saatlerinde eski eşini vurduktan sonra kendini öldüren adamın dehşete düşüren saldırısı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, sabah 07.00 sıralarında Kocaeli’nin Derince ilçesi Ozan Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şehmuz Ersait isimli şahıs, sabah saatlerinde boşandığı eski eşi Nuray Anar’ın evinin önüne geldi. Ersait, işe gitmek için evde çıkan Nuray Anar’ı görünce silahına sarılarak 5-6 el ateş etti. Kurşunun isabet ettiği kadının kanlar içinde yerde kaldığını gören Ersait daha sonra silahı kendisine doğrultarak intihar etti. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Anar ve Ersait’in hayatını kaybettiğini belirledi.

ESKİ EŞİNİ SOKAK ORTASINDA BÖYLE VURDU

Cinayet anları ise yol kenarında bulunan bir binanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bina önünde eski eşi Nuray Anar’ı bekleyen Ersait, Anar’ın yola çıktığını görünce hızla kendisine doğru yönelip silahını çekiyor. 5-6 ateş ederek ileryen Ersait, Anar’ın yere düşmesi sonrası kendi kafasına silahı dayayarak intihar ediyor. Görüntülerin devamında ise silah sesini duyan bina sakinleri hızla dışarı çıkınca ölen iki şahsı yerde kanlar içinde görünce panik yaşıyor.

CENAZELER HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

Öte yandan ölen 2 şahsın cenazeleri olay yeri incelemelerinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay hakkında başlattığı inceleme ise sürüyor.

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