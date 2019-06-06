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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA - DHA
06.06.2019 - 14:14, Son Güncelleme:

Kocaeli'deki büyük yangından acı haber geldi: 4 kişi hayatını kaybetti

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Kocaeli'deki büyük yangından acı haber geldi: 4 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir tekstil fabrikası ve lojistik deposunda çıkan ve kontrol altına alınan yangında itfaiye ekipleri ilk belirlemelere göre 4 kişinin cesedine ulaştı. 

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  • Kocaelide fabrika alevlere teslim oldu
  • Kocaelide fabrika alevlere teslim oldu
  • Kocaelide fabrika alevlere teslim oldu
  • Kocaelide fabrika alevlere teslim oldu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Cumhuriyet Mahallesi'nde, çevresinde de fabrikalar bulunan büyük bir alana kurulu 4 katlı tekstil fabrikası ve lojistik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

Alevlerin çevredeki fabrikalara sıçramaması için önlem alan itfaiye ekipleri, zaman zaman patlama sesleri de duyulan yangına güçlükle müdahalede bulundu. 

Yangın sırasında içeride bugün mesaiye gelen yaklaşık 30 kişi bulunduğu, birçoğunun kendi imkanlarıyla dışarı çıktığı, yaralanan 5 kişinin ise çevre hastanelere kaldırıldığı öğrenildi. 

İtfaiye ekipleri, içeride mahsur kalanlar olduğu ihbarı üzerine de çalışma başlattı. 

Bu arada, yangını söndürme çalışmalarına Kocaeli merkez ve ilçeleriyle İstanbul itfaiyesi katıldı. 

Yangın, 30'a yakın araçla itfaiye ekiplerinin 5 bölgeden yürüttüğü yaklaşık 4,5 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. 

Daha sonra binaya giren itfaiye ekipleri üçüncü katta ilk belirlemelere göre 4 kişinin cansız bedenine ulaştı. 

İtfaiye ekiplerinin, yangını soğutma ve binada mahsur kaldığı tahmin edilen kişi ya da kişileri arama çalışmaları devam ediyor. 

"BU OLAY HEPİMİZİ ÜZMÜŞTÜR"

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bu üzücü olayı duyar duymaz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin 9 dakika içerisinde yangına müdahale etmeye başladığını söyledi. 

Başkan Çiftçi, yangının nasıl başladığının olay yeri incelemesi sonucunda ortaya çıkacağını, şu anda kendilerine ulaşan herhangi bir bilginin olmadığını belirtti. 

Olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak da ekiplerin çalışmalarını yakından takip etti.

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