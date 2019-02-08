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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA), İHA
08.02.2019 - 12:19, Son Güncelleme:

Kocaeli'de yüz kızartan operasyon! Kiraladıkları ev mühürlendi

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Kocaeli'de yüz kızartan operasyon! Kiraladıkları ev mühürlendi

İZMİT'te, Özbekistan uyruklu O.E. (35) isimli kadının iş bulma yalanına inanıp, Türkiye'ye gelen 6 Özbek kadın, fuhşa sürüklendi. Polis operasyonuyla 7'si Özbek 10 kişi yakalandı.

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  • Kocaelide yüz kızartan operasyon
  • Kocaelide yüz kızartan operasyon
  • Kocaelide yüz kızartan operasyon
  • Kocaelide yüz kızartan operasyon
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan saha çalışmaları neticesinde bir apartmanda kiralanan 2 dairede fuhuş yaptırıldığı öğrenildi. Elde edilen istihbarat sonrasında harekete geçen ekipler, fuhuş yaptırıldığı belirlenen apartmandaki evlere operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda fuhuşa aracılık ve yer temini ettikleri öğrenilen F.K. (62), oğlu H.K. (37), O.E. (35) isimli Özbekistan uyruklu kadın ve A.K. (75) ile A.T. (30), S.M. (37), D.K. (41), D.A. (39), N.X. (41) ve R.M. (40) isimli Özbekistan vatandaşı 6 kadın yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan operasyonda müşteri sıfatı ile evde oldukları öğrenilen 15 kişinin ise ifadeleri alındı.

Gözaltına alınan F.K. oğlu H.K., O.E. A.K., A.T., S.M., D.K., D.A., N.X. ve R.M., Asayiş Şube Müdürolüğü’ne getirildi. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından A.T., S.M., D.K., D.A., N.X. ve R.M. isimli Özbekistan uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi’ne gönderilirken, F.K. oğlu H.K.’nin kiraladığı dairelerde O.E. isimli Özbekistan uyruklu kadının iş vaadiyle ve fuhuş yapmak isteyen kadınları Özbekistan’dan getirttiği öğrenildi.

Fuhşa aracılık yaptıkları belirlenen F.K, H.K., O.E. ve A.K. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

Öte yandan, şahısların fuhuş yapmak için kiraladıkları evin ise mühürlendiği öğrenildi. 

 

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