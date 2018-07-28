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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli) (DHA)
28.07.2018 - 11:53, Son Güncelleme:

Kocaeli’de yol açıldı, tren seferleri başladı; yeni yağış uyarısı yapıldı

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Kocaeli’de yol açıldı, tren seferleri başladı; yeni yağış uyarısı yapıldı

KOCAELİ’de dün akşam saatlerinde başlayan ve kentte yaşamı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle Gebze-İzmit arasında raylardaki çökme onarılarak tren seferleri yeniden başlatıldı. Aynı zamanda Hereke bölgesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapanan D-100 Karayolu İstanbul yönü ulaşıma açıldı.

Kocaeli’de dün akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak sonrası ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı araçlar su altında kalırken, karayollarında biriken sular nedeniyle bazı bölgelerde trafik akışı durdu.

DEMİRYOLU HATTI ONARILDI

Yaşanan şiddetli yağış nedeniyle Gebze-İzmit arasında 61’inci kilometrede rayların altındaki toprak çökmesi ve su birikmesi nedeniyle seferler durdu. Ankara-İstanbul seferini yapan yüksek hızlı tren, İzmit Garı’nda durdurularak yolcular trenden indirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tahsis ettiği 20 otobüs ile yolcular İstanbul’a gönderildi. TCDD’nin resmi twitter hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Dün 27.07.2018) aşırı yağış nedeniyle tren trafiğine kapatılan Kocaeli İli Körfez-Gebze istasyonları arasındaki demiryolu hattı, çalışmaların tamamlanmasının ardıdan bugün (28.07.2018) saat 04.30’dan itibaren tren trafiğine yeniden açılmıştır. Trenlerimiz seferlerine normal devam etmektedir" denildi.

KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDI

Yoğun yağış nedeniyle dün gece D-100 karayolu Here Taş Ocakları mevkiinde toprak kayması meydana geldi. Olay nedeniyle D-100 karayolu İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı.

Toprak kaymasının yaşandığı sırada yolda herhangi bir aracın geçmemesi olası bir faciayı önledi. İstanbul’a gitmek için yola çıkan araçlar ise Körfez Turnikeleri’nden TEM Otoyolu’na yönlendirildi.

Karayolları ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri iş makineleri ve kamyonlarla yoldaki toprağı temizlemesi sonrasında sabah saat 05.00 sıralarında yol yeniden ulaşıma açıldı.

ANİ YAĞIŞ VE SU BASKINI UYARISI

Metoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nden Kocaeli’nde bugün de kuvvetli yağış, ani sel ve su baskınları olacağı yönünde açıklama yapıldı.

Açıklama şöyle:
"Kocaeli’de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların il genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Kocaeli’de yol açıldı, tren seferleri başladı; yeni yağış uyarısı yapıldı

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