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Dinçer AKBİR- Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 02.01.2020 - 09:46,Son Güncelleme:/

Kocaeli'de yakalanan 3 DEAŞ'lı adliyeye sevk edildi

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Kocaeli'de yakalanan 3 DEAŞ'lı adliyeye sevk edildi

KOCAELİ’de gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı gecesini kana bulamak için eylem hazırlığında olduğu belirlenen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, Suriye’de terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikten sonra yasa dışı yollarla Türkiye’ye girdikleri tespit edilen 3 DEAŞ'lı, Başiskele ve Körfez ilçelerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorguları tamamlanan 3 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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