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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
24.07.2019 - 09:40, Son Güncelleme:

Kocaeli’de şoke eden olay! Dere aniden renk değiştirdi…

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Yüzlerce sanayi kuruluşuna ev sahipliği yapan Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan bir derenin aniden renk değiştirerek koku yayması, bölgede yaşayan vatandaşların panik yaşamasına neden oldu. Hayvanların su içip, çocukların yüzmek için girdiği dere havadan görüntülendi. Dilovası Ekoloji ve Sağlık Derneği Başkanı İsmail Sami "Derenin altına yapışmış olan bu pislik Marmara Denizi’ne akıyor" ifadelerini kullandı.

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  • Kocaeli’de şoke eden olay Dere aniden renk değiştirdi…
  • Kocaeli’de şoke eden olay Dere aniden renk değiştirdi…
  • Kocaeli’de şoke eden olay Dere aniden renk değiştirdi…
  • Kocaeli’de şoke eden olay Dere aniden renk değiştirdi…
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kocaeli’de birçok sanayi bölgesi ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayan sanayi kuruluşunun yer aldığı Dilovası ilçesinde ki Eynerce deresinin renk değiştirip kötü koku yaymaya başlaması tepkiye neden oldu. İlçede bulunan 2 dereden biri olan ve sanayi kuruluşlarının olduğu bölgeden başlayarak İzmit Körfezi’ne ulaşan Eynerce deresinde yaklaşık 3 gün önce akan suyun renginin değiştiğini fark eden vatandaşlar büyük panik yaşadı. Durumu fark eden vatandaşlar, yaklaşık 15 yıldır ilçede çalışma yapan Dilovası Ekoloji ve Sağlık Derneği’ne ihbarda bulundu. Bölgeye gelen dernek yetkilileri, deredeki renk değişiminin ve oluşan kokunun kimyasal maddeden kaynaklanmış olacağını değerlendirerek, durumu Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bildirdi. Bölgeye intikal eden yetkililer, dereden numune alarak, derenin renginin değişmesinin nedeninin araştırılması için çalışma başlattı. 

ÇEVRECİLER KİRLİLİĞE NEDEN OLANLARIN CEZALANDIRILMASINI İSTİYOR

Bölgede incelemelerde bulunan Dilovası Ekoloji ve Sağlık Derneği Başkanı İsmail Sami, oluşan renk değişimi ve kokunun çevreye zarar verdiğini belirtti. Bölgenin küçükbaş hayvanların otlak alanı olduğunu ve hayvanların dereden su içtiğini söyleyen Sami, derenin yaşam alanlarından geçerek İzmit Körfezi’ne aktığını tespit etti. Çocukların zaman zaman yüzmek için girdiği deredeki değişim sonrasında hayvanların da koku nedeni ile su içemediğini ifade eden Sami, dereye bölgeye gelen vidanjörlerle kimyasal madde döküldüğünü değerlendirdiklerini kaydetti. Derenin rengini değiştiren maddenin dere yatağında bulunan taşların rengini bile değiştirdiğini belirten Sami, çevre kirliliğine neden olanların en kısa sürede tespit edilerek cezalandırılmasını istediklerini dile getirdi.

"DERENİN ALTINA YAPIŞMIŞ OLAN BU PİSLİK MARMARA DENİZİ’NE AKIYOR"

Yaklaşık 3 gündür derenin renginin normale dönmediğini ve dere yatağında da bir maddenin taşlara yapıştığını söyleyen Sami, “Bize ihbar geldi. Biz buraya geldik. Eynerce deresinde kirli bir akıntı oluşmuştu. Bu akıntı suyun altına yapışmış bir madde şeklinde oluşmuştu. Yaşanan kirliliğin 3. günündeyiz, bitki örtüsünün de zarar gördüğünü görüyorsunuz. Derenin altına yapışmış olan bu pislik Marmara Denizi’ne akıyor. Biz gelen ihbar sonrası bölgeye gelerek konunun gündeme gelmesini sağladık. Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri numune aldılar. Bunun bir kimyasal madde olduğu açık bir şekilde ortada. Yukarıda sanayi kuruluşları var. Bu dereye kaçak bir bağlantı olmuş. Çünkü takip ettiğimiz kadarıyla bu fabrikadan kaynaklanan bir oluşum değil. Bu madde buraya gelen vidanjörlerle boşaltılmış. Bu ağır bir kimyasal madde. Dere yatağına yapışa yapışa gelmiş ve 7 gün 24 saat boyunca derenin akmasına rağmen kirlilik bitmiş değil. Dilovası’nda bulunan Eynerce ve Dilderesi dereleri zaman zaman böyle kimyasal maddelere maruz kalabiliyor. Burası hayvanların otlak alanları. Üst taraflarda ağıllar var ve buralarda hayvanlara bakılıyor. Bu dere aynı zamanda mahallelerden de geçen bir dere. Şehir merkezinde derenin ıslah edilmiş olmasından dolayı fazla bir tepki olmuyor ama bu alanda durum gözler önünde” dedi.

“ÇOCUKLAR BU DEREDE OLUŞAN OYUKLARDA YÜZÜYOR”

Yaşanan durumun insan ve çocukların sağlığına zarar verebileceğini belirten Dilovası Ekoloji ve Sağlık Derneği Başkanı İsmail Sami, “Bu durumun yaşandığı günden beri hayvanlar buradan su içemiyorlar. Yukarıda hayvan besleyen bir ağabeyimiz var. Burası ile ilgili suç duyurusunda bulundu. Çünkü burada zaman zaman kimyasal atık birikintisinin oluştuğunu ve bu durumdan dolayı 7-8 hayvanının telef olduğunu söyledi. Bu konuyla ilgili mahalleliden de tepkiler geliyor ama maalesef ki sesimizi çoğu zaman duyuramıyoruz. Biz burada mahalleli ile birlikte 5 yıldır çevre mücadelesi veriyoruz. Dilovası’nda birçok çevre problemi var ama bu konuyla ilgili ciddi bir tepki oluşmuş durumda. Bu derede eskiden halılar yıkanırdı, çocuklar yüzerdi. Hala çocuklar bu derede oluşan oyuklarda yüzüyor. Ama şu an öyle bir şey söz konusu bile değil” diye konuştu.

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