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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
25.06.2019 - 16:38, Son Güncelleme:

Kocaeli’de şaşırtan görüntüler! ‘Askerde komandoydum zaten’

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Kocaeli’nin Derince ilçesinde mesire alanında tırmandığı ağacın kırılması sebebiyle yere düşerek yaralandı. O anları anlatan Sümmani Yılmaz “Askerde de komandoydum zaten. Ağacın tepesinde barfiks çekmek istedim ama dal birden gitti. Ben öldüm sandım ama yiyecek ekmeğimiz varmış. Öldürmeyen Allah, öldürmüyor” dedi.

Kocaeli’nin Derince ilçesi Çınarlı Dere Mesire alanında meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, 30 yaşındaki Sümmani Yılmaz, arkadaşları ile birlikte mesire alanına gitti. Mesire alanında Yılmaz, bir arkadaşı ile ağaca tırmanmak için yarışma kararı aldı. Arkadaşı ile yarışmak için ağaca doğru koşan Yılmaz, yan yana bulunan ağaçlardan birisine tırmanmaya başladı. Arkadaşı bir süre sonra yarışı bırakırken, Yılmaz, yaklaşık 5 metre yukarı tırmanmayı başlardı. Bu sırada ağacın gövdesinin bir anda kırılması sonucunda Yılmaz, 5 metre yükseklikten yere düştü. Olayı gören arkadaşları hemen Yılmaz’ın yardımına koşarak durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

HASTANELİK OLAN MACERAPERESTTEN GÜLDÜREN SÖZLER

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Yılmaz, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan tedavisinin ardından taburcu edilen Yılmaz olay anını anlatarak, “Bir enerji patlaması oldu. Ağaç da güzeldi. Arkadaşla birlikte tırmanmaya başladık. Arkadaş bir süre sonra bıraktı, ben yukarı çıktım. Askerde de komandoydum zaten. Ağacın tepesinde barfiks çekmek istedim ama dal birden gitti. Gözümü hastanede açtım. Ben öldüm sandım ama yiyecek ekmeğimiz varmış. Öldürmeyen Allah, öldürmüyor” dedi.

OLAY ANI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan, olay anı Yılmaz’ın arkadaşı tarafından saniye saniye görüntülendi. O anlarda Yılmaz’ın arkadaşı ile birlikte ağacın yanına koştuğu görülüyor. Ağaca tırmanan Yılmaz’ın arkadaşı bir süre tekrar yere inerken, Yılmaz ağacın tepesine çıkıyor. Bu sırada dalın kırılması sonucunda Yılmaz yere düşüyor. Olayı gören vatandaşlar, gülerek Yılmaz'ın yardımına koşuyor.

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