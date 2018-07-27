Kocaeli'de sağanak hayatı felç etti
Kocaeli'de aralıklarla etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, kanyon içinden geçen derenin taşması sonucu piknik yaparken mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı.
Gebze, Dilovası, Körfez, Derince, Başiskele, İzmit ve Kartepe ilçelerinde etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Kartepe'de bir süre dolu yağışının etkili olmasıyla Anadolu Otoyolu bağlantı yolundaki alt geçidi su bastı ve trafik yoğunluğu arttı.
İzmit başta olmak üzere ilçelerde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.
İtfaiye ekipleri, motopomp ve dalgıç pompalarla müdahale ederek suları tahliye etti.
Öte yandan, yağış nedeniyle hızlı tren seferlerine ara verilmesi üzerine, Hereke ile İzmit garlarındaki yolcular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait 20 otobüsle İstanbul'a taşındı.
DERE TAŞTI, PİKNİKÇİLER MAHSUR KALDI
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, kanyon içinden geçen derenin taşması sonucu piknik yaparken mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı.
Tavşanlı Mahallesi'ndeki Ballıkayalar Tabiat Parkı'na piknik yapmak için giden 24 kişi, kanyonun içinden geçen derenin yoğun yağış nedeniyle taşması sonucu mahsur kaldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 6'sı helikopterle olmak üzere 20 kişiyi kurtardı. Daha sonra bölgede bulunan aynı aileden 4 kişi daha kurtarıldı.
Ailesiyle birlikte mahsur kaldığı bölgeden ekipler tarafından kurtarılan Ercan Parmaksız, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşi ve 2 çocuğuyla birlikte gezmek için bölgeye geldiklerini belirterek, saat 18.00 gibi yağış başladığını ve suların yükselmesi üzerine dağa çıktıklarını söyledi.
Ekipler tarafından, 5 saat mahsur kaldıktan sonra kurtarıldıklarını aktaran Parmaksız, kurtarma ekiplerine teşekkür etti.
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede mahsur kalan 24 kişinin kurtarıldığını belirterek, mahsur kalan başka kimsenin bulunmadığını ve herhangi bir can kaybının olmadığını bildirdi.
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