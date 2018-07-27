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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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KOCAELİ (AA)
27.07.2018 - 23:54, Son Güncelleme:

Kocaeli'de sağanak hayatı felç etti

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Kocaeli'de sağanak hayatı felç etti

Kocaeli'de aralıklarla etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, kanyon içinden geçen derenin taşması sonucu piknik yaparken mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı.

Gebze, Dilovası, Körfez, Derince, Başiskele, İzmit ve Kartepe ilçelerinde etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. 

Kartepe'de bir süre dolu yağışının etkili olmasıyla Anadolu Otoyolu bağlantı yolundaki alt geçidi su bastı ve trafik yoğunluğu arttı. 

İzmit başta olmak üzere ilçelerde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. 

İtfaiye ekipleri, motopomp ve dalgıç pompalarla müdahale ederek suları tahliye etti. 

Öte yandan, yağış nedeniyle hızlı tren seferlerine ara verilmesi üzerine, Hereke ile İzmit garlarındaki yolcular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait 20 otobüsle İstanbul'a taşındı. 

DERE TAŞTI, PİKNİKÇİLER MAHSUR KALDI
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, kanyon içinden geçen derenin taşması sonucu piknik yaparken mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı.

Tavşanlı Mahallesi'ndeki Ballıkayalar Tabiat Parkı'na piknik yapmak için giden 24 kişi, kanyonun içinden geçen derenin yoğun yağış nedeniyle taşması sonucu mahsur kaldı. 

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Ekipler, 6'sı helikopterle olmak üzere 20 kişiyi kurtardı. Daha sonra bölgede bulunan aynı aileden 4 kişi daha kurtarıldı. 

Ailesiyle birlikte mahsur kaldığı bölgeden ekipler tarafından kurtarılan Ercan Parmaksız, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşi ve 2 çocuğuyla birlikte gezmek için bölgeye geldiklerini belirterek, saat 18.00 gibi yağış başladığını ve suların yükselmesi üzerine dağa çıktıklarını söyledi. 

Ekipler tarafından, 5 saat mahsur kaldıktan sonra kurtarıldıklarını aktaran Parmaksız, kurtarma ekiplerine teşekkür etti. 

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede mahsur kalan 24 kişinin kurtarıldığını belirterek, mahsur kalan başka kimsenin bulunmadığını ve herhangi bir can kaybının olmadığını bildirdi.

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