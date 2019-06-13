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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GEBZE (Kocaeli), (DHA)
13.06.2019 - 11:57, Son Güncelleme:

Kocaeli'de otobüs şoföründen örnek davranış

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KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü, annesi tarafından halk otobüsünde unutulan 5 yaşındaki çocuğa, otobüs şoförü İsa Yıldırım sahip çıktı. Yıldırım, yemek yedirip, oyunlar oynattığı çocuğu, anne- babasına teslim etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş.'de görevli sürücü İsa Yıldırım, Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü, kent merkezinden Çayırova'ya doğru sefere çıktı. Otobüs, Yeni Mahalle Durağı'na geldiğinde çok sayıda yolcu indi.

Kocaelide otobüs şoföründen örnek davranış

Yoluna devam eden Yıldırım, bir çocuğun unutulduğunu fark edince, aracı sağa çekti. Yıldırım, adının A.K. olduğunu söyleyen 5 yaşındaki çocuğu hemen yanına aldı.

Yıldırım, daha sonra durumu Gebze Garaj Amirliği'ne bildirdi. Garaj Amirliği de polisi bilgilendirdi. Bu sırada çocuğun babasının, kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Polis, garaj amirliğindeki yetkililere, yetkililer de otobüs şoförüne baba Mehmet K.'nin telefon numarasını verdi.

İsa Yıldırım, babayı telefonla arayarak, son durağa gittiğini, oğullarının güvende olduğunu, minik A.'yı istedikleri durakta kendilerine teslim edeceğini söyledi.

ANNE VE BABASINA TESLİM ETTİ

Son durakta küçük çocuğa yemek yedirip, oyunlar oynatan böylelikle kendisini güvende hissetmesini sağlayan Yıldırım, çocuğu Çayırova Otobüs Durağı'nda bekleyen anne- babasına teslim etti.

TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Çocuk ve ailesi, Gebze Otobüs Garajı'na giderek, şoför İsa Yıldırım'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Yıldırım'a minnettar olduklarını söyleyen baba Mehmet K., "Eşim, oğlumuzu otobüste unuttuğunu telefonla bildirdi.

Hemen karakolu aradım. Daha sonra otobüs şoförü İsa Yıldırım beni aradı, 'Çocuğunuz  güvende, bizlerle beraber. Merak etmeyin' dedi. O an korkum rahatlamaya döndü. Şoför İsa Yıldırım'a teşekkür ediyorum" dedi.

'İNSANLIK GÖREVİMİ YERİNE GETİRDİM'

3,5 yıldır halk otobüsü şoförlüğü yapan İsa Yıldırım da "A.'nın babasını aradığımda panik halindeydi. Sakin olmasını ve oğlunun güvende, emin ellerde olduğunu söyledim. İstediği zaman istediği yerde çocuğunu teslim edeceğimi bildirdi.

A.'yı kendi evladım gibi düşünüp, hareket ettim. Korkmaması için elimden geleni yaptım. Yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı” diye konuştu.

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