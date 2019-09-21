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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut IŞIK/GEBZE (Kocaeli), (DHA)
21.09.2019 - 15:49, Son Güncelleme:

Kocaeli'de ortalık karıştı

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Kocaeli'de ortalık karıştı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kuaför çırağı Mete Y., sokak ortasında 2 kişi tarafından tabancayla bacaklarından vuruldu. Mete Y. tedaviye alınırken, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

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  • Kuaför çırağı, sokak ortasında bacaklarından vuruldu
  • Kuaför çırağı, sokak ortasında bacaklarından vuruldu
  • Kuaför çırağı, sokak ortasında bacaklarından vuruldu
  • Kuaför çırağı, sokak ortasında bacaklarından vuruldu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, saat 13.00 sıralarında, Gebze'nin en işlek caddelerinden biri olan İsmetpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Kuaför çırağı Mete Y. yolda yürüdüğü sırada yanına 2 kişi gelip bir anda tabancalarını çıkararak kurşun yağdırdı.

Mete Y., kurşunların bacaklarına isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığılırken, 2 şüpheli olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mete Y. ardından hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

Polis çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alırken, kaçan 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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