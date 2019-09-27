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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA) - İHA
27.09.2019 - 12:37, Son Güncelleme:

Kocaeli'de korkutan sızıntı! Polisler yolu kapattı

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kimyasal gazların üretiminin yapıldığı fabrikanın oksijen deposunda sızıntı meydana geldi. Sızıntıdan dolayı D-100 Karayolu üzerinde gaz bulutu oluştu. Yaklaşık yarım saat kapalı kalan yol daha sonra yeniden trafiğe açıldı.

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  • Kocaelide korkutan sızıntı Polisler yolu kapattı
  • Kocaelide korkutan sızıntı Polisler yolu kapattı
  • Kocaelide korkutan sızıntı Polisler yolu kapattı
  • Kocaelide korkutan sızıntı Polisler yolu kapattı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, 10.30 sıralarında Kartepe Uzunçiftlik sapağı mevkisinde bulunan sınai ve tıbbi gaz üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre fabrikanın üretim tesisleri bölümünden bilinmeyen bir nedenle sızan beyaz gaz bulutu, çevreye yayılmaya başladı.

Yayılan gaz bulutunun yayıldığı D-100 karayolunda görüş mesafesi sıfıra inince polis ekipleri tedbir amaçlı yolu trafiğe kapattı. Gazın yanıcı ve patlayıcı olma ihtimaline karşı geniş güvenlik önlemleri alındı.

Fabrika görevlilerinin müdahalesi sonrası gaz sızıntısı engellenirken, AFAD ekiplerinin herhangi bir olumsuzluğa karşı ölçüm yapmak amacıyla fabrikaya yönlendirildiği öğrenildi. Gazın kesilmesi sonrası gaz bulutunun tamamen ortadan kayboldu.

Tehlikeli bir durumun oluşmadığı olay sonrasında D-100 karayolu yeniden trafiğe açıldı.

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