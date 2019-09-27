Kocaeli'de korkutan sızıntı! Polisler yolu kapattı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kimyasal gazların üretiminin yapıldığı fabrikanın oksijen deposunda sızıntı meydana geldi. Sızıntıdan dolayı D-100 Karayolu üzerinde gaz bulutu oluştu. Yaklaşık yarım saat kapalı kalan yol daha sonra yeniden trafiğe açıldı.
Olay, 10.30 sıralarında Kartepe Uzunçiftlik sapağı mevkisinde bulunan sınai ve tıbbi gaz üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre fabrikanın üretim tesisleri bölümünden bilinmeyen bir nedenle sızan beyaz gaz bulutu, çevreye yayılmaya başladı.
Yayılan gaz bulutunun yayıldığı D-100 karayolunda görüş mesafesi sıfıra inince polis ekipleri tedbir amaçlı yolu trafiğe kapattı. Gazın yanıcı ve patlayıcı olma ihtimaline karşı geniş güvenlik önlemleri alındı.
Fabrika görevlilerinin müdahalesi sonrası gaz sızıntısı engellenirken, AFAD ekiplerinin herhangi bir olumsuzluğa karşı ölçüm yapmak amacıyla fabrikaya yönlendirildiği öğrenildi. Gazın kesilmesi sonrası gaz bulutunun tamamen ortadan kayboldu.
Tehlikeli bir durumun oluşmadığı olay sonrasında D-100 karayolu yeniden trafiğe açıldı.
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