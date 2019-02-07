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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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KOCAELİ (İHA)
07.02.2019 - 12:15, Son Güncelleme:

Kocaeli’de korkunç olay! 3. kattan atlayan kız kardeşini eve çıkarıp boğdu

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İsrail’de namus meselesi yüzünden ailesi ile arasında sorun çıkan genç kız, babası İle birlikte kaçıp geldiği Kocaeli’de, yerlerini tespit eden abisi tarafından boğularak öldürüldü. Genç kıza intihar süsü veren baba ile İsrail’e kaçmaya çalışan ağabeyi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, 5 Şubat'ta Kocaeli’nin İzmit ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 yaşındaki bir genç kızın 3. kattan aşağı atlayarak intihar ettiği ihbarını alan sağlık ve polis ekipleri gittikleri evde Filistin uyruklu İsrail vatandaşı olan 20 yaşındaki Siwar Keblaw’ın hayatını kaybettiğini ve düştüğü yerde değil, eve taşındığını belirledi. Evde incelemelerde bulunan polis ekipleri, genç kızın odasının kapısının kırık ve ölen Keblaw’ın boğazında morluklar olduğunu tespit etti. Genç kızın öldürülmüş olabileceğinden şüphelenen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı sitenin kamera kayıtlarını tek tek inceledi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde genç kızın 2 kişi tarafından taşındığını gören ekipler, olay esnasında evde bulunan Siwar Keblaw’ın babası Y.K.’yı gözaltına aldı.

BABASI İFADESİNDE OLAYIN İNTİHAR DEĞİL, TÖRE CİNAYETİ OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Kocaeli Emniyeti asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen baba Y.K.’nın emniyette verdiği ifadesinde olayın intihar olmadığını itiraf ettiği öğrenildi. Baba Y.K.’nın emniyette verdiği ifadesinde 2 defa nişanlan kızının ilişkileri sebebi ile namus meselesi sebebi ile aile içerisinde tartışmaların başladığını ve bu sebepten dolayı İsrail’den kaçıp Türkiye’ye yerleştiklerini söylediği ve oğlu Z.K.’nın olay gecesi kendilerini ziyarete geldiğini söylediği öğrenildi. İfadesinde oğlu ile kızı arasında çıkan tartışma sonrasında kendisini odasına kilitleyen Siwar Keblaw’ın ağabeyinin kapıyı kırması sonrasında 3. Kattan aşağı atladığını iddia eden baba Y.K., daha sonra düştüğü yerden taşıyarak eve çıkarttıkları Siwar Keblaw’ı ağabeyinin boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği ortaya çıktı.

ELİ KANLI AĞABEY, SAKLANDIĞI OTELDE YAKALANDI

Baba Y.K.’nın ifadesi sonrasında harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Z.K.’nın tekrar geldiği hava yoluyla İsrail’e kaçabileceği ihtimali üzerine harekete geçti. Şahısın olaydan 1 gün sonra Sabiha Gökçen’den havalanacak olan uçakla İsrail’e kaçabileceğini değerlendiren ekipler, civardaki otelleri tek tek dolaşarak şahsın saklanmış olabileceği her yeri didik didik ardılar. Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın kaldığı oteli tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonla Z.K.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan şahsın yakalanma anı ise polis kamerasına saniye saniye yansıdı.

BABA VE OĞLU İFADELERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şahıslardan baba Y.K. emniyetteki ifadesinin ardından aynı gün Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyedeki ifadesinin ardından hakim karşısına çıkartılan baba Y.K.’nin tutuklanarak cezaevine götürüldü. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen ağabey Z.K. ise ifadesinin ardından bu sabah Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

BALKONDAN ATLADIĞI İDDİA EDİLEN GENÇ KIZI TEKRAR EVE ÇIKARMA ANLARI

Öte yandan, 3. kattan atladığı iddia edilen genç kızın arkasından koşan baba ve oğlunun yaralanan genç kızı eve götürmeleri güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen olayda kızın aşağı düşmesi sonrasında koşarak düştüğü yere gelen baba Y.K. ve ağabeyi Z.K. kızı tekrar taşıyarak eve götürüyorlar.

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