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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ergün AYAZ- Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA), İHA
27.11.2018 - 11:25, Son Güncelleme:

Kocaeli'de kahreden kaza! 2 çocuktan acı haber geldi...

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KOCAELİ’de, servisi kaçıran çocukları Şükrü Azizcan (12) ve Şiyan Azizcan Avran (10) ile komşusunun oğlu Mahmut Hulagü’yü (11) otomobille okula bırakmak isteyen Fikret Avran, park halindeki TIR’a çarptı. Kazada Mahmut ile Şükrü Azizcan yaşamını yitirirken, sürücü ile diğer oğlu yaralandı. 

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  • Kocaelide kahreden kaza
  • Kocaelide kahreden kaza
  • Kocaelide kahreden kaza
  • Kocaelide kahreden kaza
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, sabah saatlerinde, Körfez ilçesi Hürriyet Bulvarı’nda meydana geldi. Barbaros Mahallesi’nde oturan Fikret Avran, iddiaya göre, servisi kaçıran çocukları Şükrü Azizcan ve Şiyan Azizcan Avran ile komşularının oğlu Mahmut Hulagü’yü İgsaş Ortaokulu’na götürmek üzere yola çıktı.

Fikret Avran yönetimindeki 80 GV 075 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarında park halindeki 78 DA 392 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada Fikret Avran ve oğulları ile komşusunun oğlu yaralanırken, otomobilin sağ tarafında hasar meydana geldi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.

İtfaiye ekibinin araçtan çıkardığı 4 yaralıya, sağlık görevlileri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ağır yaralı olduğu belirlenen Mahmut Hulagü, ambulansla Körfez’deki özel hastaneye kaldırılırken, Fikret Avran ve oğulları Şükrü Azizcan ile Şiyan Azat Avran ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Mahmut Hulagü ve Şükrü Azizcan Avran, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Fikret Avran ve Şiyan Azat Avran’ın ise hastanedeki tedavilerine devam edildiği belirtildi.

Mahmut Hulagü’nün ailesi ile Avran ailesinin yakınları, acı haberi alıp, geldikleri hastanelerin önünde sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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