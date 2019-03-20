Kocaeli'de iğrenç olay! Eve zorla girip tecavüz etmek istedi
KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde Mehmet İ. (27), engelliler derneği yararına kitap sattığını söyleyerek girdiği evde F.K.'ye (40) tecavüze kalkıştığı iddiasıyla gözaltına alındı. F.K., kendisini öpmeye çalışan Mehmet İ.'nin dudağını ısırarak elinden kurtulduğunu söyledi.
Başiskele’de engellilere yardım amacıyla zorla girdiği evde evli kadına tecavüz etmeye kalkışan şahıs, adliyeye sevk edildi. Olay dün Başiskele Yeşilkent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.K.(40) adlı kadın evde yalnız oturduğu sırada çalan kapıya yöneldi.
Kapıda bekleyen sakallı bir erkek şahıs, kapıyı açan F.K.’ya engellilere yardım amacıyla kitap sattığını eve girerek kitapları tanıtmak istediğini söyledi. F.K. ise şahsı içeriye alamayacağını söyleyerek kapıyı kapatmaya çalıştı.
Bu sırada kapıyı elle tutan şahıs, zorla içeri girerek eliyle ağzını kapattığı F.K.’yı yatak odasına sürükledi. Tecavüze yeltenen şahıs, F.K.’nın dudağını ısırıp tekme atması ve daha sonra da çığlık atması sonucu evden hızla kaçarak kayıplara karıştı.
TECAVÜZ ŞÜPHELİSİ POLİSİN TAKİBİ SONUCU YAKALANDI
Şahsın kaçması sonrasında F.K.’nın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, F.K.’dan adıkları eşkal ile şüpheli şahsı aramaya başladı. Başiskele Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan takip sonrasında şahsın aracı tespit edilerek, İzmit’te bir AVM önünde durduruldu. Durdurulan araçtan indirilen M.İ.(27) adlı şahıs gözaltına alındı.
ŞÜPHELİNİN BENZER SUÇTAN 8 KAYDI OLDUĞU BELİRLENDİ
Polis merkezimize götürülen M.İ. adlı şahısın polis merkezinde yapılan incelemesinde benzer suçtan 8 kaydının olduğu belirlendi. Mağdur F.K. tarafından teşhis edilen taciz şüphelisi M.İ., işlemlerinin tamamlanarak Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
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