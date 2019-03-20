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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ergün AYAZ- Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA), İHA
20.03.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

Kocaeli'de iğrenç olay! Eve zorla girip tecavüz etmek istedi

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Kocaeli'de iğrenç olay! Eve zorla girip tecavüz etmek istedi

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde Mehmet İ. (27), engelliler derneği yararına kitap sattığını söyleyerek girdiği evde F.K.'ye (40) tecavüze kalkıştığı iddiasıyla gözaltına alındı. F.K., kendisini öpmeye çalışan Mehmet İ.'nin dudağını ısırarak elinden kurtulduğunu söyledi.

Başiskele’de engellilere yardım amacıyla zorla girdiği evde evli kadına tecavüz etmeye kalkışan şahıs, adliyeye sevk edildi. Olay dün Başiskele Yeşilkent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.K.(40) adlı kadın evde yalnız oturduğu sırada çalan kapıya yöneldi.

Kapıda bekleyen sakallı bir erkek şahıs, kapıyı açan F.K.’ya engellilere yardım amacıyla kitap sattığını eve girerek kitapları tanıtmak istediğini söyledi. F.K. ise şahsı içeriye alamayacağını söyleyerek kapıyı kapatmaya çalıştı.

Bu sırada kapıyı elle tutan şahıs, zorla içeri girerek eliyle ağzını kapattığı F.K.’yı yatak odasına sürükledi. Tecavüze yeltenen şahıs, F.K.’nın dudağını ısırıp tekme atması ve daha sonra da çığlık atması sonucu evden hızla kaçarak kayıplara karıştı. 

TECAVÜZ ŞÜPHELİSİ POLİSİN TAKİBİ SONUCU YAKALANDI

Şahsın kaçması sonrasında F.K.’nın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, F.K.’dan adıkları eşkal ile şüpheli şahsı aramaya başladı. Başiskele Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan takip sonrasında şahsın aracı tespit edilerek, İzmit’te bir AVM önünde durduruldu. Durdurulan araçtan indirilen M.İ.(27) adlı şahıs gözaltına alındı. 

ŞÜPHELİNİN BENZER SUÇTAN 8 KAYDI OLDUĞU BELİRLENDİ

Polis merkezimize götürülen M.İ. adlı şahısın polis merkezinde yapılan incelemesinde benzer suçtan 8 kaydının olduğu belirlendi. Mağdur F.K. tarafından teşhis edilen taciz şüphelisi M.İ., işlemlerinin tamamlanarak Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (20.03.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar.
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