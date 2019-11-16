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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU-Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA)
16.11.2019 - 16:49, Son Güncelleme:

Kocaeli'de hareketli anlar! Ağabeyini vurdu, rehine alıp kaçtı, silahı kendi başına dayadı...

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Kocaeli'de hareketli anlar! Ağabeyini vurdu, rehine alıp kaçtı, silahı kendi başına dayadı...

KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde, ağabeyi Veysel E.'yi iş yerinde silahla yaralayan Hasan E,, bir işçiyi rehin alarak kaçtı. Peşine düşen polisleri gören Hasan E., silahını kendi başına dayayarak olay yerine gitti. Polislerin uyarılarını dinlemeyen Hasan E., emniyet müdürlüğünün önüne giderek teslim oldu.

Olay, öğle saatlerinde, Körfez Güney Mahallesi Hürriyet Caddesi’ndeki bir nakliye firmasının ofisinde meydana geldi. Nakliye firmasının sahibi Veysel E.’nin kardeşi Hasan E., firmanın ofisine gelerek ağabeyiyle bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Hasan E., tabancasını çıkararak, ağabeyi Veysel E.’nin üzerine 6 el ateş etti.

Ofisten çıkan Hasan E., ofis binasının önünde gördüğü bir çalışanı silah zoruyla otomobilin direksiyonuna geçirerek İstanbul yönüne doğru kaçtı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

ÖNCE KAÇTI, SONRA GERİ DÖNÜP TESLİM OLDU

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kanlar içerisindeki Veysel E.'yi ambulans ile Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Ağır yaralanan Veysel E. tedavi altına alındı.

Hasan E. ise Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve mobese kameraları kullanılarak takibe alındı. Dilovası ilçesine kadar giderek buradan tekrar Körfez yönüne döndüğü belirlenen otomobil, polis ekipleri tarafından D-100 Karayolu Hacıosman Mahallesi mevkiinde önü kesilerek durduruldu.

Burada silahını kendi başına dayayan Hasan E., polis ekiplerinin uyarılarını dinlemeyerek yoluna devam etti.

Polislerin kovaladığı Hasan E. önce olay yerine geri döndü, daha sonra buradan çıkarak kaçırdığı işçiyle birlikte polis araçlarının gözetiminde Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine girerek teslim oldu.

Hastanede tedavisi süren Veysel E.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Ağabeyini vuran Hasan E., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

 

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