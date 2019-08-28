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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)- İHA
28.08.2019 - 12:24, Son Güncelleme:

Kocaeli’de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

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Kocaeli’de, yaşanan kazalar nedeniyle halk arasında 'ölüm yolu' olarak anılan Kandıra yolunda halk otobüsü otomobile çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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  • Kocaeli’de feci kaza
  • Kocaeli’de feci kaza
  • Kocaeli’de feci kaza
  • Kocaeli’de feci kaza
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Kandıra’dan İzmi istikametine gelen Emrah Bayrak idaresindeki 41 PN 119 plakalı halk otobüsü, Çayırköy Mahallesi girişinden yola çıkan Erdoğan Keskin yönetimindeki 41 FE 239 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobilin motoru yerinden çıkarak, 50 metre uzağa savruldu. Otomobil de takla atarak, yolun karşısındaki bariyere çarptı. Otobüs ise çarpışma noktasından yaklaşık 50 metre ileride durdu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobil sürücüsü Erdoğan Keskin ile beraberindeki Neşe Can, Münir Bayraktar ve Behiye Bayraktar’ı sıkıştıkları otomobilden kurtardı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sürücü Erdoğan Keskin tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza nedeniyle yol yaklaşık 1 saat çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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