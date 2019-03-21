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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
21.03.2019 - 09:55, Son Güncelleme:

Kocaeli'de feci kaza! Metrelerce sürüklendi

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Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yol kenarındaki bir kadına çarpan otomobil, altına alarak sürüklediği yayla birlikte bariyerlere çarptı. Kazada aracın camından dışarı fırlayan otomobil sürücüsü ve yaya hayatını kaybetti.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesi D130 Karayolu Gölcük istikameti yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsü öğrenilemeyen 34 DF 5206 plakalı otomobil yoldaki ismi öğrenilemeyen bir kadına çarptı.

Çarptığı yayayı altına alarak sürükleyen otomobil bariyerlere çarparak savruldu. Çarpmanın etkisi ile kullanılamaz hale gelen otomobilin sürücüsü de camdan dışarı fırladı.

Kazada otomobilin altına alarak metrelerce sürüklediği yaya ve sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kazada ağır yaralanan 2 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler otomobilin altında kalan yayanın cesedinin çıkartılması için çalışma başlattı. 

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