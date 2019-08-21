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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
21.08.2019 - 20:03, Son Güncelleme:

Kocaeli'de ele geçirildi! Tam 800 kilogram

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Kocaeli'de ele geçirildi! Tam 800 kilogram

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde kaçak içki imalatı yapıldığı belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda 800 kilogram sahte alkol ve alkol üretimine kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kandıra ilçesinde sahte alkol üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan ekiplerce yapılan çalışmalarda Kandıra ilçesine bağlı Kocakaymaz Görüşler Mahallesi’nde bir adreste sahte alkol üretildiği tespit edildi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ve Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenlendi. M.A. isimli bir şahsa ait olduğu belirlenen adreste yapılan aramalarda 800 kilogram sahte alkol ve alkol üretiminde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Kocaelide ele geçirildi Tam 800 kilogram

Ekiplerce ele geçirilen sahte alkol ve malzemelere el konulurken ekipler tarafından sahte alkol üretiminin yapıldığı imalathane de mühürlendi.

Kocaelide ele geçirildi Tam 800 kilogram

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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