Kocaeli'nde eğitim uçağı düştü: 1 yaralı
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, kayak merkezinin yer aldığı alanda motoru duran eğitim uçağı, ağaçların olduğu alana düştü. Kazada pilot hafif yaralanırken, yanındaki kadın yara almadan kurtuldu.
Pilot İkram Kaya (53) ve Meral Dilber Malgaz'ın (52) bulunduğu eğitim uçağı, Kartepe'deki Cengiz Topel Havaalanı'ndan havalandı. Kayak merkezinin üzerinde uçan uçağın motoru, iddiaya göre, saat 15.00 sıralarında, Geyik Alanı mevkisinde durdu. Pilot Kaya'nın indirmeye çalıştığı eğitim uçağı, ağaçların arasına burun üstü düştü. Bu anları görenler, hemen yardıma koştu. Düşüş sırasında başını çarpması sonucu hafif yaralanan Kaya ile Malgaz, kayak merkezinde bulunan otelin revirine götürüldü. Revirde müdahalede bulunulan İkram Kaya'nın başı, bandajla sarıldı. Meral Dilber Malgaz ise yaralanmadan kurtuldu.
Jandarma Arama Kurtarma timi, kar motorları ile uçağın bulunduğu alana indi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
PİLOT: MOTOR DURDU
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düşen uçağın pilotu İkram Kaya ile yanındaki Meral Dilber Malgaz, otelin revirinden alınarak Kocaeli Devlet Hastanesi'ne getirildi. İkram Kaya hastanede yaptığı açıklamada, "Motor durdu, acil iniş yapmak zorunda kaldım" dedi. Acil servise alınan pilotun başına dikiş atıldı.
Ağaçların arasına düşen uçağın Cessna 152 tipi uçak olduğu, İstanbul'da bulunan bir havacılık kulübüne ait olduğu öğrenildi. Cengiz Topel Havaalanı'ndan havalanan uçağın motorunun durduğu belirtilirken, pilotun başarılı manevrası ile 2 kişinin kurtulduğu bildirildi.
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