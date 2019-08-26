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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
26.08.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

Kocaeli’de dehşet! Biri kurşunladı, diğeri boş kovanları topladı

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Kocaeli’de dehşet! Biri kurşunladı, diğeri boş kovanları topladı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir tespih dükkanını kurşunlayıp yakalanmamak için boş kovanları toplayarak kaçan 3 kişi, polis ekiplerinin takibi sonucunda yakalandı.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi İsmet Paşa Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 01 VBT 40 plakalı otomobille İsmail İ.'ye ait tespih dükkanına gelen 3 kişiden 2’si araçtan indi.

Şahıslardan biri henüz bilinmeyen bir nedenle elindeki pompalı tüfekle dükkana defalarca ateş ederken, diğeri ise delil bırakmamak için yerdeki kovanları topladı. Şahıslar daha sonra otomobile binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Kaçan şahısları gören bir trafik polisi, ateş ederek şahısların kaçmaya çalıştığı otomobilin tekerini patlattı.

Tekeri patlak otomobille kaçmaya çalışan şahıslar polis ekipleri tarafından takibe alındı. Yapılan takip sonucunda şahıslar Çayırova ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Yaşanan olay sırasında yaralanan olmazken, dükkanda maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli’de dehşet Biri kurşunladı, diğeri boş kovanları topladı


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