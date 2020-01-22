Kocaeli'de DEAŞ şüphelisi 4 kadın serbest

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, Kocaeli’den Suriye’ye giden, terör örgütü DEAŞ’a katılan kadınları takibe aldı. Aralarında, 2017 yılında Suriye'de öldürülen DEAŞ'ın sözde dış istihbarat sorumlusu Mustafa Güneş'in eşi olduğu öğrenilen H.G.’nin de bulunduğu 4 kadının kaçak yollarla Hatay’a geldikleri belirlendi. Jandarmanın operasyonu ile H.G., H.G., B.G. ve B.G. isimli kadınlar yakalandı. Hatay'dan Kocaeli'ye getirilen DEAŞ şüphelisi kadınlar, jandarmadaki işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edildi. 4 kadın çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.