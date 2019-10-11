Kocaeli'de çete üyelerine şok operasyon! Hepsi gözaltına alındı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKocaeli'de çete üyelerine şok operasyon! Hepsi gözaltına alındı
GeriGündem Kocaeli'de çete üyelerine şok operasyon! Hepsi gözaltına alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 11.10.2019 - 14:53, Son Güncelleme:

Kocaeli'de çete üyelerine şok operasyon! Hepsi gözaltına alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kocaeli'de çete üyelerine şok operasyon! Hepsi gözaltına alındı

Kocaeli ve Tekirdağ’da kamyon hırsızlığına karıştığı tespit edilen 11 şüpheli emniyet güçleri tarafından 3 ilde yapılan operasyonla gözaltına alındı. Zanlıların olayı E.K. isimli kadın üzerinden gerçekleştirdikleri, E.K.’nin kamyon şoförlerini oyalarken diğer çete üyelerinin kamyonları çalarak kayıplara karıştığı belirtildi.

7
  • Çete üyesi kadın şoförleri oyalarken, diğer üyeler kamyonları çalmış
  • Çete üyesi kadın şoförleri oyalarken, diğer üyeler kamyonları çalmış
  • Çete üyesi kadın şoförleri oyalarken, diğer üyeler kamyonları çalmış
  • Çete üyesi kadın şoförleri oyalarken, diğer üyeler kamyonları çalmış
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

3 Eylül tarihinde Kocaeli’nin Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi Eskihisar Caddesi üzerinde bir milyon 150 bin TL değerindeki metal pirinç yüklü kamyonun çalınması ve 21 Eylül tarihinde Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinden yağ yüklü kamyonun çalınması olaylarını araştıran Gebze Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri harekete geçti.

Benzer iki olay üzerinde çalışmalarını sürdüren ekipler, kamera görüntüleri ve saha çalışmalarından yola çıkarak olaya karıştığı tespit edilen biri kadın 11 şüpheliyi Kocaeli, Bursa ve İstanbul’da gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına aldı.

KADIN ŞOFÖRLERİ OYALADI, ÇETE ÜYELERİ KAMYONLARI ÇALDI

Gözaltına alınan C. G., Z. K., H. M., E. S., A. M. B., E. K., E. B., C. B., S. G., K. K., İ. Ö., Gebze Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’nde yapılan işlemlerin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

Öte yanda zanlıların olayı E.K. isimli kadın üzerinden gerçekleştirdikleri, E.K.’nin kamyon şoförlerini oyalarken diğer çete üyelerinin kamyonları çalarak kayıplara karıştığı belirtildi.

 

 SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (11.10.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
İstanbul'da hastanede dehşet! Doktor, doktoru bıçaklayarak öldürdü!
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Trump o gece ne dedi?
Torun haklı vekalet sahte