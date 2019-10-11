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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 11.10.2019 - 10:40, Son Güncelleme:

Kocaeli'de büyük vurgun! Aman dikkat... İnternet sitelerini birebir kopyalamışlar

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Kocaeli'de büyük vurgun! Aman dikkat... İnternet sitelerini birebir kopyalamışlar

KOCAELİ’de, bankaların internet sitelerini birebir kopyalayarak ‘oltalama’ denilen yöntemle 100 bin kişinin banka bilgilerini ele geçiren 8 kişi yakalandı. Hesaplarına geçirdikleri 2 milyon lira ile lüks otomobiller alıp, para desteleriyle fotoğraf çektiren yaşları 18 ile 20 arasında değişen 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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  • Aman dikkat... İnternet sitelerini birebir kopyalamışlar
  • Aman dikkat... İnternet sitelerini birebir kopyalamışlar
  • Aman dikkat... İnternet sitelerini birebir kopyalamışlar
  • Aman dikkat... İnternet sitelerini birebir kopyalamışlar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kocaeli’de bankaların internet sitelerini birebir kopyalayan kişiler, ‘oltalama’ denilen yöntemle yurt genelinde 100 bin kişinin banka şifrelerini ele geçirdi.

Bu şifreler ile vatandaşların banka hesaplarına giren zanlılar, yaklaşık 2 milyon TL’yi hesaplarına geçirdi. Hesaplarından para çekildiğini anlayan kişiler polise şikayette bulundu.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu yaşları 18 ile 20 arasında değişen F.A., M.İ.S., İ.B.Ş., O.Ö., Y.T., T.E., T.A. ve M.T.’yi gözaltına aldı.

8 kişinin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar, tablet, taşınabilir hard disk, flaş bellek, cep telefonu, banka kartı, kredi kartı ve bir adet tabanca ele geçirildi.

Ayrıca şüphelilerin haksız kazanç ile satın aldıkları değerlendirilen 2 adet lüks otomobile de el konuldu.

8 kişinin sosyal medya hesaplarında paralarla çekildikleri fotoğraflar dikkat çekti.

Bir kişinin para destelerini elinde tutarken, omuzlarının üstüne de para koyup fotoğraf çektirdiği görüldü. 8 kişi emniyetteki işlemlerin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

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