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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
13.02.2019 - 12:00, Son Güncelleme:

Kocaeli'de bir yıldır kadınların kâbusuydu... Yakalandı

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Kocaeli'de bir yıldır kadınların kâbusuydu... Yakalandı

Kocaeli’de 1 yıldır sokakta kadın ve küçük yaştaki kızlara cinsel organını göstererek kaçan sapık, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de son 1 yıldır kadın ve küçük yaştaki kız çocuklarının bir erkek şahsın kendilerine cinsel organını göstererek kaçtığı şikayetlerinin sürmesi üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince yapılan takip ve mağdur kadınlar tarafından çekilen fotoğrafların incelenmesi sonucunda şahsın kimliği belirlendi. Şehir merkezinde birçok kez benzer olayı gerçekleştirdiği belirlenen ve tespit edilen M.K. (29) adlı şahıs, Kuruçeşme mevkiinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hasta olduğunu ve kendini kontrol edemediğini söyledi

Emniyete götürülen şahsın yapılan sorgusunda hastalığı olduğu ve yaptığı davranışları kontrol edemediğini ifade ettiği öğrenildi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan ve psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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Son 24 saatte ne oldu? (13.02.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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